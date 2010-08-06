-ARINÇ: KONULARIN TARTIŞILMASI GEREKİR KARABÜK (A.A) - 06.08.2010 - Devlet Bakanı ve BaşBakan Yardımcısı Bülent Arınç, referanduma ilişkin ''Peşinen 'evet' ya da 'hayır' yerine anayasa değişiklikleri ne getiriyor, halkımıza hangi ileri hakları getiriyor, lehinde mi yoksa aleyhinde mi bu konuların tartışılması gerekir'' dedi. Arınç, Karabük Valisi İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti, Valilik şeref defterini imzaladı. Burada yaptığı konuşmada, 12 Eylülde yapılacak referandumla ilgili çalışmaları, halkın bilgilendirilmesi bakımından gösterdikleri çabayı önemli gördüğünü belirten Arınç, ''Karşıdan direkt, kategorik olarak karşı çıkmak bence çok doğru değil. 'Hayır'sa niçin hayır? 'Evet'se niçin evet? Bunu halkımızın bildiğine inanıyorum, ama bize de düşen siyasetçiler olarak bütün oylarımızla desteklediğimiz, halkımız için iyi, doğru, faydalı gördüğümüz anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini birebir anlatmaktır. Ben bu bilincin Karabük'te çok yüksek olduğuna inanıyorum. Neticesinden de elbette ümitliyiz. Halkımız için iyi sonuçlar verecek'' dedi. Bir gazetecinin, ''Dün akşam 2 şehidimiz daha vardı, son günlerde şehitler artıyor ne düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine Arınç, ''Ne kadar acelecisin bir soluklanalım, bir su içelim. Maşallah çok sabırsızsın'' dedi. Bu üzücü haberlerin son günlerde sık sık gelmeye başladığını belirten Arınç, şöyle devam etti: ''Yeni bir olay değil. Dünkü olaylarda da birer askerimiz şehit oldu, Allah rahmet eylesin. Onlar şehitlik makamındadır. Ailelerine ve milletimize baş sağlığı, sabır diliyorum. Tabi terörle mücadelede ilk verdiğimiz şehitler değil, umarım son olur. Mücadele tüm gücüyle devam ediyor ve terör bitinceye kadar da edecek.'' Bir başka gazetecinin, ''Deniz Baykal'ın, hükümetin askeriyeye sivil bir darbe olarak ve yapılan istifaların yerinde olduğunu ifade ettiği yönünde açıklaması oldu'' demesi üzerine Bakan Arınç, ''Kim istifa etti?' diye sordu. Gazeteci ise isim veremedi. Arınç, ''Şimdi çoğul sorduğunuz için olmadı. Ben bir biliyorum, ikinci kim onu merak ediyorum. Bana sorunuz nedir güzel kardeşim, bu soru yanlış. Baykal'ın sözünü yorumlamak bana düşmez. Benim görüşümü sor'' dedi. Aynı gazeteci, ''Siz nasıl düşünüyorsunuz efendim'' demesi üzerine Arınç, ''Sen şansını kaybettin'' cevabını verdi. Başka gazetecinin, 'YAŞ kararlarını anlatır mısınız' sorusuna ''Nesini anlatayım YAŞ kararlarının. Güzel soruya, güzel cevap'' diyen Bakan Arınç, ''Baykal öyle demiş, diyebilir. Ben Baykal'ı hergün takip etmiyorum ki ne dediği ile meşgul değilim. Konuşmasının ne anlama geldiğini ihtiyaç duyulursa kendisine sormak lazım. Benim adım Bülent Arınç. Bana demelisiniz ki şu konuda görüşünüz nedir? Hadi böyle bir soru hazırlayın da cevaplıyayım'' diye konuştu. Aynı gazetecinin, ''Peki YAŞ kararları ile ilgili sizin düşünceleriniz nedir?'' sorusuna karşılık Arınç, ''Bir düşünün yahu, YAŞ kararları çok geniş bir soru güzel kardeşim. YAŞ kararı, neyin YAŞ kararı? Nesini merak ediyorsunuz? Ne söyleyeyim size canım kardeşim'' dedi.