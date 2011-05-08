-ARINÇ: KIYTIRIK KOALİSYONLARA İHTİYAÇ YOK BURSA (A.A) - 08.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''AK Parti'yi de iktidar yapmayacaklarsa, birileri böyle bir karar vermişse, başka bir partiyi tek başına yapsınlar; kıytırık koalisyonlara ülkenin ihtiyacı yok. Biz olmayacaksak, başka bir parti tek başına iktidar olsun'' dedi. Arınç, Bursa'nın Kestel ilçesinde, partisinin milletvekili adayı Bedrettin Yıldırım'ın seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu yıldan bu yana iki büyük seçim ve iki yerel seçimden başarıyla çıktığını, halkın, mührü hep doğru yere bastığını söyledi. Referandumlardan da ''evet'' çıktığını anımsatan Arınç, bunda en büyük payın Bursa ve Kestellilerin olduğunu vurguladı. Ofis önünde toplanan kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Arınç, ''Rahmete kavuşanları, rahmetle anıyorum, yaşlılara acil şifalar diliyorum. Toplumun şekillenmesinde annelerimizin rolü büyük, hepsine Allah'tan sağlık ve mutluluklar diliyorum'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Başbakanlık yaptığı hükümetin, 60. Hükümet olduğunu belirten Arınç, 90 yılda 60 hükümetin kurulduğunu, 90 yılın 60'a bölünmesiyle hükümet ömrünün ortalamaya 1 yıl, 6 ay olduğunu belirtti. Arınç, ''Türkiye'de bir hükümetin ortalama ömrü 1 yıl, 3 ay olmuş, bazen 3 aylık, 5 aylık, bazen de 2 yıllık ve 3 yıllık hükümetler olmuş'' dedi. -''TÜRKİYE, KOALİSYONLARA DÖNERSE...''- ''Allah, Türkiye'yi koalisyon karmaşasından korusun'' diyen Bülent Arınç, şöyle devam etti: ''Bunu çok açık söylüyorum; AK Parti'yi de iktidar yapmayacaklarsa, birileri böyle bir karar vermişse, başka bir partiyi tek başına yapsınlar; kıytırık koalisyonlara ülkenin ihtiyacı yok. Biz olmayacaksak, başka bir parti tek başına iktidar olsun. Bunu çok açık söylüyorum; Türkiye koalisyonlara dönerse, inanın başlamış hizmetlerin hiçbiri bitmez, kavgalar, çekişmeler yeniden başlar, biri o tarafa götürür, biri bu tarafa götürür. Türkiye, geçmişte olduğu gibi eski kavgaların içine düşer. 1999 seçimlerinde DSP, ANAP ve MHP koalisyonla hükümet kurdu. Üç partili hükümet, o kadar aciz, o kadar beceriksiz, o kadar Türkiye'nin burnundan getiren bir ekonomik kriz yaşattı ki bize, hepimiz fakirleştik. 2002'de seçime gidildi, bu üç parti Meclis dışında kaldı. Halk öylesine bir sille vurdu ki, bunları öyle bir cezalandırdı ki, üç parti yere serildi, ayağa da kalkamadılar. Sonra halk bize güvendi, kararını verdi ve iktidara getirdiler. Millet kararını verdi, daha top tüfek hiçbir şey bizi deviremedi. Arkamızda millet var, onun desteği, güveni var.'' -KASET OLAYI- Arınç, Türkiye'de kardeş kavgası istemediklerini dile getirerek, terörü bitireceklerini, kökünü kazıyacaklarını, ülkede artık kan dökülmeyeceğini söyledi. Bunların hepsinin çaresi olduklarını vurgulayan Arınç, ''Bugün bağırıp çağıranlara, tehdit edenlere bakmayın. Hepsinin sesi 12 Haziran'da kesilecek. 12 Haziran'dan sonra bu ülkede, birlik ve beraberlik projemiz hakim olacak ve hiçbirimizin gözü yaşarmayacak'' dedi. Yayımlanan iki kaset olayına değinen Arınç, şöyle konuştu: ''Birilerinin özel hayatlarına girilmiş, çirkinlikler olmuş. Baştan söylüyorum; kimsenin özel hayatına müdahale edilmesini hoş karşılamayız. Bu, çok çirkin, çok yanlış bir şey. Bunlardan alacağımız ibretler ve dersler olabilir. Kimsenin özel hayatı, didik didik edilmemeli, ifşa edilmemeli, araştırılmamalı ve ortaya dökülmemeli ama ortaya dökültükten sonra da hakikatler hepimizi uyarıcı nitelikte olmalı. Kanunların gereği yapılır. Kasetlerden medet umanlar olabilir. Biz, siyasetimizi kasetler ve onların yayımlanması gibi çirkin işlerle ahlaksız işlerle yapmıyoruz ve kimsenim özel hayatını merak etmiyoruz. Kişinin söyledikleri, yaptıkları, yapacakları ve vaatleri bizim için önemlidir. Siyasi tecrübelerimizle kimin samimi olduğunu, kimin gerçekten dürüst olarak bunları yapıp yapmayacaklarını biliyoruz. Onlar vadediyorlar oysa biz yaptık.'' -CEM UZAN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU- Arınç, bugüne kadar yaptıklarından daha fazlasını yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti: 'Özürlülere evde bakım karşılığı verdiğimiz paradan hepimizin haberi var. Aylık neredeyse asgari ücret kadar para veriyoruz. Helali hoş olsun. Özürlüye bakmak çile olmaktan çıktı. 600 lirayı geçkin para veriyoruz. Bizi ayakta tutan, milletimizin duasıdır. Yeşil kartlılara her yıl 4,5 katrilyon harcıyoruz. Helali hoş olsun ama onların geçmişte bir tek örnekleri yok ki, milletin yaralarına merhem olsunlar. Bundan sonra da yapacakları şüpheli. Her seçim zamanında bunlar konuluşur. Unutmayın, bugün bir şeyler vaat edenlerden daha fazlasını vaat eden Cem Uzan ve partisi vardı. 'Mazot 1 lira' diyordu. Cem Uzan, ekmek arası dönerlerle şarkıcı Gülben'lerle seçim meydanlarında yüzde 7,5 oy topladı. Sayın Kılıçdaroğlu, Cem Uzan'ın eline su bile dökemez. O kararlardan vazgeçsin, milletin gerçek dertlerine eğilsin. Akılcı, planlı, dürüst, yeni projeleriyle ortaya çıksın. Milletimiz, 12 Haziran'da en haklı ne doğru en isabetli kararı verecek.'' Arınç, konuşmaların ardından ofisin açılışını yaptı.