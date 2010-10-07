-ARINÇ: KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEMİ ÇOK OLUMLU ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir süreden beri söylediği şekliyle yani 'başörtüsü üniversitelerdeki eğitim özgürlüğüne engel olmamalı, bu konuda özgürlüklerden yanayım' söylemini çok olumlu buluyorum'' dedi. Arınç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Televizyon Yayıncıları Derneğinin işbirliğiyle hazırlanan ''İyi Uykular Çocuklar Projesi'nin, RTÜK'te düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Arınç, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin başörtüsü tartışmalarının daha geniş çaplı olarak tartışılmaya başlandığını belirterek, konuya ilişkin görüşlerini sorması üzerine Arınç, şunları söyledi: ''Bu konuda çok meşhur bir söz var, benim görüşüm bellidir. Bunu en iyi kullanması gereken de benim. Yıllardan bu yana bu konuda söylediklerim, tartıştıklarım, hatta çok önemli toplantılarda yaptığım konuşmalar belleklerde, kayıtlarda vardır. Bunu tekrar gündeme getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir süreden beri söylediği şekliyle yani, başörtüsü üniversitelerdeki eğitim özgürlüğüne engel olmamalı. Bu konuda "özgürlüklerden yanayım" söylemini çok olumlu buluyorum. Bir defa şunu kabul etmemiz lazım: Anayasada kadının kıyafetini öngören bir madde yok. Normlara baktığımız zaman -hukuk normlarına- yasakların veya serbestilerin ne olduğunu görebiliriz. Demokratik hukuk devletlerinde yasaklamalar istisnaidir, özgürlükler tamamen serbesttir ve önemli olan budur. Dolayısıyla bir şey yasak ise bunun hukuk normlarında gösterilmesi lazım. Anayasamızın ne 61'de ne 82 Anayasasında kadınların kıyafetlerini düzenleyen bir maddesi yoktur, olmaması da doğaldır. Eğer böyle bir şey olsaydı, bunun üzerine çok tartışırdık. Bunu demokratik bulmazdık, özgürlükler için bir tehlike olarak görebilirdik. Anayasadan sonra kanunlar geliyor, hiçbir kanunda ve o kanunların hiçbir maddesinde de bunu düzenleyen bir madde bulamazsınız, sonra yönetmelikler gelir, tüzükler gelir, yönergeler gelir ve diğerleri. Anayasa normunda ve kanun normunda bir yasaklayıcı hüküm bulunmamaktadır. Geçmişten bu yana inkılap kanunları olarak bildiğimiz kanunların içerisinde de kadınların kıyafetlerini düzenleyen hiçbir düzenleme yoktur. İki düzenleme vardır, bir erkeklerin memurların şapka takmasıyla ilgili, bir diğeri de dini reislerin, ulemanın, ruhani reislerin kıyafetleri nerede giyebilecekleri konusunda, ne Atatürk döneminde, ne sonrası cumhuriyet döneminde, ne çok partili siyasi hayatımızda, ne de bugün kadınların kıyafetleriyle ilgili bir düzenleme hukuk normları içerisinde bulunmamaktadır.''