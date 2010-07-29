Arınç: Kılıçdaroğlu, şu kadarcık boyuyla bir şeyler söylüyor

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gündemin sıcak tartışmalarıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Arınç, AKP ile CHP arasında 27 Nisan bildirisi ve Dubai Anlaşması ile ilgili polemik tam gaz devam ederken yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek ifadeler kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'boş vaatlerde bulunduğu' gerekçesiyle eleştiren Arınç, "Kılıçdaroğlu, aynı Genç Parti'nin sloganları gibi içi boş laflar ediyor. Şu kadarcık boyuyla bir şeyler söylüyor" diye konuştu.



Haberturk'e konuşan Arınç, İnegöl ve Dörtyol olaylarından, Kılıçdaroğlu'nun 27 Nisan bildirisiyle ilgili suçlamalarına kadar birçok konuda fikirlerini özetle şu sözlerle anlattı:





'Belli mihraklar düğmeye bastı'



"İnegöl ve Dörtyol'da belli mihraklar düğmeye basıyor. Faillerin ortaya çıkarılması yargının işidir artık. Bu tip olaylar geçimşten beri zaman zaman yaşanıyor. İç ve dış mihraklar 100 yıldır ayrıştırmaya çalışıyor. Geçmişten bugüne kara propaganda yapılıyor. Bazı vatandaşlarımız buna inanıyor. Falan cami yakılıyor, filan cemevi yakılıyor denilse buna insanımız tepkisiz kalabilir mi? 12 Eylül halkoylamasıyla irtibatlı olduğunu düşünüyorum.



Bakan sıfatıyla konuşurken delilli konuşmam gerekiyor demem gerekebilir ama bunları biz hükümet içinde konuşuyoruz. Dün İçişleri Bakanı'nın İnegöl için yaptığı açıklamalar Dörtyol içinde ipuçları sürdürülebilir.





"BDP'nin yaptığı ateşe benzin dökmek gibi'



Bu tepkileri açılıma bağlamak çok kolay suçlama. Hiçbir bilimsel veriyle bunu açıklayamazlar. BDP keşke bölgeye gitmese. Ateşe benzin dökmek gibi bir şey. Yeni tahriklere yol açabilir. Ne kadar iyi niyetli olduklarını söyleseler bile şiddeti körükleyeceklerini söylenebiliyor. BDP iyi niyetli olabilir ama gitmemeleri daha uygun olacaktır.



Vatandaşımız taşlı, sopalı gösterilerden uzak dursun, olayların failleri olaraka görülebilirler. Herkes evine çekilecek devlet ortada kalanlarla hesaplaşacak.



YAŞ üyesi değilim. Geçmişte başında sadece beş dakika durup ayrılırlardı, asker kendi içinde atamaları yapardı. Ama Erdoğan çalışmaların dört gününe de katılıyor. Ağustos bizim tarihimizde zaferler ayı olarak bilinir.





"Yakalama kararı çıkan askerler açığa alınmalı'



Başbakan Amerika'daydı, Mavi Marmara baskını ve İskenderun saldırısı olduğunda. Başbakan vekili olarak sabah toplantı yaptık. Generallerimiz de geldi, saatlerce toplantı yaptık. Gelenleri ilk defa görüyordum. Ertesi gün, ben gazetelerden o komutanların Ergenekon soruşturmasında ifade verdiklerini öğrendim. Beşir Atalay'ın da durumu farklı değil. Cenazeye katılıyor, yanımdaki adam aranıyor, kelepçe verin tutuklayayım mı demeliydi? Ankara Emniyet Müdürü tutuklanınca kararname hazırlandı, görevden alındı. Askerlerde de böyle olmalı.



Dursun Çiçek, bir girdi, bir çıktı, bir girdi, bir çıktı. En azından tedbir olarak görevden alınmalı ki; sağına baktığı zaman tutuklanmış, soluna baktığı zaman içeriden yeni çıkmış biriyle karşılaşmayalım.



YAŞ'ta bu yakalama kararları nasıl etki yapacak? 65. Madde konuşuluyor. Şura ya yerinde görerek uygulayacak veya uygulamayacaktır. Kararlar Cumhurbaşkanı'nın imzasına bağlıdır. Sivil de uygulanan açığa alma yönetemi uygulanmalıdır.



Kemal Kılıçdaroğlu açısından üzülüyorum. Kemal Bey veya Kemal Efendi demiyorum. Recep Bey yakışmıyor. Dağ fare doğurdu gibi bir şey. Arkasında rüzgar da varken CHP açısından faydalı olacağını söylüyordum. Baykal konuşuyordu CHPliler alkışlıyordu. Bu tabu yıkıldı. Sadece Baykal gitti de Kılıçdaroğlu mu geldi? Üslup değişmeli, program değişmeli.



Kılıçdaroğlu, aynı Genç Parti'nin sloganları gibi içi boş laflar ediyor. Şu kadar boyuyla bir şeyler söylüyor. Her çıktığı yerde sadece slogan üretiyor.





'27 Nisan muhtıraydı'



27 Nisan'da ben Meclis başkanıydım. Onun ne anlama geldiğini biliyorum. 28 Nisan'da hükümet cevap verdi. CHP'liler ise alkış tuttu. İnsan biraz utanır biraz sıkılır. Hülmi Özkök'ten sonra Büyükanıt geldiğinde hükümetten hesap sorsa sorsa bu sorar dediğiniz adamı kötülüyorsunuz. CHP liderinin iddiası topu taca atmaktır. Alkış tuttukları Büyükanıt'ı kötülüyorlar. 27 Nisan bildirisiyle AK Parti arasında ilişki kurmak çok saçma.





"Büyükanıt ' Alın bu aracı' diyebilmeli"



Biz o zaman cesurca iki şey yaptık. Bir, Anayasayı değiştirdik, Cumhurbaşkanını halk seçecek dedik. İki Kasım'da yapacağımız seçimi Temmuz'a aldık. Bu cesaretimizle belki halktan 10 puan fazladan aldık. Büyükanıt için söylenenler cehalet örneğidir. Bütün genelkurmay başkanlarına zırhlı araç alınır. İstanbul'un en lüks semtlerinde lojmanda otururlar.



Eski cumhurbaşkanlarının, başbakanların, meclis başkanlarının lojmanı yoktur. Büyükanıt gerekirse "Alın bu aracı" diyebilmelidir.



Genelkurmay başkanları arasında bir tercih yapmam. Yaşar Büyükanıt'ı Hilmi Özkök'ten sonra hükümete karşı kullanmak isteyenler, onun demokrasiye taraf olmak suç mu sözünü kendilerine karşı söylenmiş sayanlar alkışladılar. Biz televizyondan öğrendik 27 Nisan bildirisini. İfadelerden bunu genelkurmay başkanı yazmış olamaz dedik. Şüpheler Ergun Saygun üzerinde toplanmıştı o dönem. Sonra kendisi ben yazmıştım dedi de biz de failini öğrendik. Kendisi muhtıra değildi dese de ne olduğu belllidir. Zaten üzerinde büyük harfle muhtıra yazmaz.



Zor günlerdi acı günlerdi, yıpratıcı günlerdi ama o günleri aştık.



Kurtulmuş'u takdir ediyorum. Erbakan vesayetini yıkmak istiyor. İşi zor, başarılı olmasını istiyorum.





'35. maddenin kalkması lazım'



Gerçekten 35. Madde askere silah zoruyla koruma görevi vermez. Evren, 12 Eylül bildirisini okurken Cumhuriyet'i koruma ve kollama görevine dayandırmıştı. Hiçbir madde darbe yapma görevini vermez. Darbe yaparken yakalananlar idam edildi, başarılı olanlar cumhurbaşkanı oldu.



Bu maddenin kalkması lazım ama CHP 40 kez fikir değiştirdi."





