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Politika

Arınç: Kılıçdaroğlu İslam’ı bilmiyor!

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa’da yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

25 Nisan 2011 03:00

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa’da yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. 



Arınç, “Kılıçdaroğlu ’Ey Başbakan sen Ecevit’i ağzına alacaksan önce abdest al da ondan sonra Ecevit’i ağzına al’ diyor. Şimdi bu o kadar gülünç bir söz ki bu ne İslam’ı bilmektir, ne abdesti bilmektir, ne namazdan haberdar olmaktır ne de Ecevit’i methetmektir. Çünkü abdest dediğimiz şey, İslami bir kuraldır. Biz camiye girerken, namaz kılarken, abdestimizi alıyoruz. Ama hazreti peygamber derken, ona salatü selam getirirken, abdest almıyoruz. Buna ihtiyaç duymuyoruz. Ne zaman abdest alınacağı belli.”dedi.

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