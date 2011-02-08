-ARINÇ: KILIÇDAROĞLU HAFIZA KAYBINA UĞRAMIŞ ANKARA (A.A) - 08.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, grup konuşmasında, CHP'li Süheyl Batum'un TSK ile ilgili sözleriyle ilişkilendirerek, kendisinin 2009 yılında Van'da yaptığı bir konuşmaya atfen söylediği sözleri değerlendirirken, ''Buna benzer bir hakarette bulunduğumu ifade etmiş. Sayın Kılıçdaroğlu ya hafıza kaybına uğramış ya da gerçekten topu taca atmak için benim konuşmalarımı saptırmak istiyor'' dedi. Arınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu bugün partisinin grup toplantısındaki konuşmasında kendisine atfen söylediği sözleri değerlendirdi. Arınç, bir gazetecinin, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun sizin 2009 yılındaki konuşmanıza atıfta bulunarak bazı ifadeleri oldu, partisinden Süheyl Batum'un sözleriyle ilişkilendirerek... Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Sayın Süheyl Batum'un TSK'yı rencide eden konuşmasını Almanya'dan döndüğümde bana sordu gazeteciler, ben de şunu söyledim: Önemli olan benim de yaptığım gibi kurumları değil, kurumlarda görev yapan ama yanlış yapanları eleştirmektir. Ama kurumlar da eleştirilmez değildir. Burada yapılacak tek şey, eleştiri ile hakaret sınırlarını birbirinden ayırmaktır. Bir siyasetçi eleştirir ama hakaret etmez. Sayın Batum'un sözleri düpedüz aşağılayıcı, küçültücü ifadelerdir ve hakareti içerisine alır. TSK gibi güçlü bir kurumu, içini oymuşlar diye nitelendirmek ve sonunda da kağıttan kaplana benzetmek herhalde eleştiri sınırları içinde kabul edilecek bir söz ve hareket değildir. Pek çok siyasetçi de Sayın Batum'u eleştirdi ve bu konuda kamuoyunda büyük bir tepki meydana geldi. Bugün Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasını dinlemişlerse onun da nazik ifadeleriyle bunu bir hezeyan olarak nitelendirdiğini herhalde duymuşlardır. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında benim daha önce yaptığım bir konuşmaya atfen buna benzer bir hakarette bulunduğumu ifade etmiş. Sayın Kılıçdaroğlu ya hafıza kaybına uğramış ya da gerçekten topu taca atmak için benim konuşmalarımı saptırmak istiyor.''