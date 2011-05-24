-ARINÇ: ''KILIÇDAROĞLU BDP İLE AYNI ÇİZGİDE'' BURSA (A.A) - 24.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari mitingindeki sözlerine ilişkin, ''Maalesef Kemal Kılıçdaroğlu, bölgedeki ziyaretleri sırasında BDP ile aynı çizgide bulunuyor'' dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen Arınç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Hakkari'deki konuşmasında 'özerklikle' ilgili açıklamaları oldu. CHP'nin, BDP ile birlikte hareket ettiği yönünde iddialar var. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?'' şeklindeki sorusu üzerine Arınç, şöyle konuştu: ''Değerli arkadaşlar dün Van ve Hakkari'de sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı mitingde söylediği sözler, Türkiye'de herkes tarafından ibretle takip edilmeli ve değerlendirilmelidir. Özellikle şu anda Bursa'dayım, Bursa seçmenlerinin ve özelikle Cumhuriyet Halk Partililerin, dün söylediği söz ve davranışlara mutlaka bir teşhis koymaları lazım. Biliyorsunuz sayın Başbakanımız, Van'da ve Hakkari'de mitingler yapmıştı, Hakkari'de BDP'lilerin baskısı ve tehdidiyle kepenkler kapatılmıştı. Halkın mitinge gelmesinin önüne engeller konulmuştu. Sadece bir şey söyleyeyim size; Hakkari'de kadın kolları başkanımız tehdit edildi, evinin karşısına örgüt üyelerinden yerleştirildi. 'Eğer dışarı çıkar ve mitinge gidersen seni vuracağız' tehdidi yapıldı. Bütün bu çirkinleri yaşayan bir şehirde Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte sokaklar temizlendi, BDP'li belediye başkanı belediye binasını yeniden temizledi, boyadı ve BDP'lilerin bu mitinge katılmaları konusunda çağrıda bulundu.'' -''YAPILANLAR ARASINDA FARK ÇOK BÜYÜK VAR''- Arınç, bölgede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yapılanlar arasında çok büyük fark olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Elbette Kılıçdaroğlu'nu böylesine özenle karşılayan, O'nun mitingine kalabalıklar taşıyan bir partinin, iktidar partisine karşı niçin böyle tehdide ve baskıya karşı yöneldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bundan sevinmemesi lazım ama o bildiğiniz gibi bir belediye başkanını ziyaret etti. KCK operasyonundan dolayı yapılan yargılamaları eleştirdi ve başsavcıyla görüştüğünü, 'neden bu yargılamalar yapılıyor? Niye bu takipler yapılıyor?' diye şikayet ettiğini de söyledi. Başbakan'ı 'Kürt sorunu yoktur' demekle itham eden Kılıçdaroğlu, 'Kürk sorunu vardır' da demedi. Sadece eleştiride bulundu. Ama bunun yanında daha önce gittiği Batman'da belediye başkanını ziyaret etmiş, O'na da 'geçmiş olsun' demişti. Batman'da genel aftan da söz etmişti. Bu sefer özerklikten bahseden ve bunu destekleyen konuşmalar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sadece o bölgede oy alabilmek için, o bölgede daha iyi karşılanabilmek için, o bölgede CHP'nin AK Parti'ye karşı daha büyük üstünlük sağlaması için toplumda önem taşıyan bazı konuları istismar ettiğini görüyoruz. Bu fevkalade yanlıştır.''