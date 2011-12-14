-Arınç: Kendimi affedemiyorum ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, şike cezalarında indirim öngören kanunun TBMM'ye iade edilmesinden sonra söylediği "Bu kanunu bir daha getirmeye cesaret edemezler, bu Meclisten bu kanun çıkmaz" sözlerinin bağışlanmaz bir hata olduğunu söyledi. Arınç, CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında gündemdeki konuları değerlendirdi. Arınç'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: "- Benim bu süreç içerisinde bir tek yanlışım var; o da çok büyük bir yanlış, kendimi affedemiyorum. Bütün söylediklerimin arkasındayım, ama 5 dönemdir parlamentoda olan, 5 yıl Meclis Başkanlığı yapmış bir insan olarak benim "Bu kanunu bir daha getirmeye cesaret edemezler, bu Meclisten bu kanun çıkmaz" sözünü söylemem bağışlanmaz bir hatadır - Neler görmüş bir insanım ben; keşke onu düşünebilseydim. "Bu Meclisten bu da çıkabilir" diye aklıma gelse, bu iddialı cümleyi kullanmasaydım -Bu meseleden dolayı (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) biz birbirimize hiç düşer miyiz? Bu sinek ısırığı kadar basit bir iş. Biz geçmişte neler gördük, neler yaşadık. Birbirimizi seviyoruz, birbirimize güveniyoruz -Ben düşüncelerimi ifade ederim. Bundan partimin ve hükümetimin zarar görmesini istemem. Zarar gördüğüne inandıysam oradan geri çekilirim -9 senedir gelmese çok iyi; 61 yıldır CHP iktidara gelmiyor. 1950'den bu yana CHP tek başına iktidar oldu mu? - AK Parti içinde beni ya da bir başka arkadaşımı hedef alarak Başbakanınızla aramızda bir çekişme, bir ihtilaf olduğunu ifade etmek mümkün değil. Bundan hiç kimse ümitlenmesin -Ben, Başbakanımızı hedef alarak hastalık halinde bunu söylemiş bir densiz değilim. Eğer ben orada konuşmasıydım ertesi gün büyük başlıklarla "AK Parti'de biat olduğunu kendi ilçe başkanları açıkladı" diyeceklerdi. Ben bunu düzeltmiş oldum -Siyasetten kopmak mümkün değil. Ülkenin yönetimi, Türkiye'nin, dünyanın gelişimi, bunları takip etmek bence herkesin ama başta siyasetçilerin görevi. Üçüncü dönemin sonunda Allah'a ısmarladık demekten çok mutlu olacağım. İnşallah o günleri görürüz."