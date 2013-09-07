Arınç: Kelime Oyunu'nun transfer olmasının 'Gezi'yle ilgisi yok

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gezi Parkı olaylarını yayınladığı için RTÜK tarafından hiçbir kuruluşa ve programa müeyyide uygulanmadığını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gezi Parkı olaylarının başladığı günden bu yana, onlarca radyo ve televizyon kuruluşu tarafından yüzlerce programda konu edildiğini, RTÜK tarafından, bu gerekçeyle hiçbir kuruluşa ve programa müeyyide uygulanmadığını bildirdi. Arınç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini RTÜK’ten alınan bilgi notuyla yanıtladı.

Kontrol yetkisi yayıncı kuruluşta

Üst Kurul’un programlara yayından önce müdahale etme, programları yayından kaldırma ve yayın kuruluşlarına program içeriğinin nasıl olacağı yönünde öneride bulunma yetkisinin bulunmadığını belirten Arınç, “Yayın akışını ve programların hangi şekilde yayınlanacağını düzenleme ve kontrol yetkisi, yayıncı kuruluşların editoryal sorumluluğu kapsamındadır” dedi.

Soru önergesinde sözü edilen "Kelime Oyunu" isimli programın yayından kaldırılmasının Üst Kurul uyarısı ile ilgisi olmadığı gibi bu tür bir uygulamanın yasal olarak da mümkün olmadığının altını çizen Arınç, “Kaldı ki söz konusu program halen yayınlanmaktadır” ifadesini kullandı.

Arınç, Gezi Parkı olaylarının başladığından bugüne yaklaşık iki aydır, onlarca radyo ve televizyon kuruluşu tarafından yüzlerce programda konu edilmiş olup, Üst Kurul tarafından, bu gerekçeyle hiçbir kuruluşa ve programa müeyyide uygulanmadığını söyledi.

Ali İhsan Varol’un sunduğu “Kelime Oyunu”, Gezi Parkı eylemlerinin yaşandığı günlerde yayınlanan bir programda, gösterilerle ilgili soruların yer almasının ardından Bloomberg HT’den Show TV’ye transfer olmuştu. “Kelime Oyunu”nun yayınlandığı kanalın değiştirilmesinin Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olduğu öne sürülmüştü.

Kelime Oyunu’nda sorulan sorular

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