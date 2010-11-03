-ARINÇ: KEİPA ÜYESİ ÜLKELERDE VİZE KALKABİLİR TRABZON (A.A) - 03.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Sırbistan ve Arnavutluk ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına karar verildiğini hatırlatarak, ''Önümüzdeki dönemde KEİPA üyesi diğer ülkelerle de vizelerin kalktığına şahit olabiliriz'' dedi. Türkiye'nin, tüm Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) ülkeleriyle işbirliğini en üst düzeye çıkarmakta kararlı olduğunu belirterek, ''Tüm bu gelişmeler, bölgemizde ekonomik işbirliğinin ve refahın artmasında büyük bir katkı sağlayacaktır. Çalışmaların başarılı olmasında Karadeniz Ekonomim İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) çerçevesinde yürütülen diyaloğun büyük bir katkısı olduğuna inanıyorum'' dedi. Arınç, KEİPA 36. Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'ne büyük önem verdiğini belirterek, ''Bu önem hükümetimizin 2002 yılından beri yürütmüş olduğu 'komşularımızla sıfır problem' politikasının yansımasıdır. Bu politikanın gerekleri ile KEİPA'nın kuruluş amaçlarının yüzde yüz uyuştuğunu söyleyebilirim. Bu politika çerçevesinde komşularımızla gerçekleştirdiğimiz ilişkiler zannediyorum dikkatlerinizden kaçmamıştır'' diye konuştu. Hükümet olarak eski anlayışları bir kenara bırakarak komşuluk ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak niyetiyle yoğun çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Arınç, ''Bugün bu çalışmaların bir kısım meyvelerinin ortaya çıkması bizleri gelecek adına daha da ümitlendirmekte ve teşvik etmektedir. Rusya Federasyonuyla Ukrayna ile son dönemde gelişen üst düzey ilişkiler fevkalade memnuniyet vericidir. Rusya ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasını tarihi bir adım olarak değerlendiriyorum'' dedi. Arınç, bunun yanında Sırbistan ve Arnavutluk ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına karar verildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: ''Önümüzdeki dönemde KEİPA üyesi diğer ülkelerle de vizelerin kalktığına şahit olabiliriz. Böylelikle Karadeniz Bölgesi'nde yatırımcıların, iş adamlarının, üniversite öğrencilerinin, turistlerin serbestçe seyahat edebileceği büyük bir alan ortaya çıkacaktır. Yine KEİ'nin kurucu ülkelerinden Yunanistan ile ilişkilerimiz fevkalade memnuniyet verici bir seviyeye ulaşmıştır. Yunanistan Schengen Anlaşmasına taraf olduğu için Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirememektedir. Buna rağmen günü birlik seyahatlerde ve belli türdeki pasaportlara vize kolaylıkları getirilmiştir.''