-ARINÇ: KASETLERİM VAR AMA HEPSİ KONFERANS KASETİ BURSA (A.A) - 03.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Çok şükür bir eksiğimizi bulamadılar. İşte bu adam şöyle, bu adam dürüst dediler. Allah'a hamdolsun kimse benim hakkımda şu kaseti vardır demedi. Benim çok kasetlerim var ama hepsi konferans kasetleri'' dedi. Bursa'daki seçim çalışmalarının son derece iyi bir şekilde geçtiğini ifade eden Arınç, Bursalıların kendisine ve partisine olan ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi. ''Çok şükür bir eksiğimizi bulamadılar. İşte bu adam şöyle, bu adam dürüst dediler. Allah'a hamdolsun kimse benim hakkımda şu kaseti vardır demedi. Benim çok kasetlerim var ama hepsi konferans kasetleri'' diyen Arınç, gittiği hiçbir kentte otellerde kalmadığını ifade ederek, her zaman ilk tercihinin Polisevi olduğunu kaydetti. 12 Haziran seçimlerinde ülke genelinde ve Türkiye'de en çok milletvekilinin kendilerinin çıkaracağını dile getiren Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Halkımıza güveniyoruz. Ağanın eli tutulmaz. Tüm anketlerde yüzde 80 oranında birinci parti olacağımız çıkıyor. İki konuda tartışma var. 350'mi alacaklar, yoksa 367'yi geçecekler mi? Vallahi bu onların sorunu biz ikisine de talibiz'' -İNAN KIRAÇ- Arınç, bir gazetecinin ''İnan Kıraç'ın yaptığı açıklamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna da şu yanıtı verdi: ''Şimdi bahsettiğimiz beyefendi bir iş adamıdır. Koç ailesiyle bütünleşmiş bir insandır. Saygın bir iş adamıdır. Esnaf veya gazeteci değildir. Ama bu beyefendi hangi konular üzerinde açıklamalar yapıyor. Diyorlar ki, Sayın Deniz Baykal'a gitti. Dedi ki, şunları bir daha aday yapma. İş adamı söylüyor bunu. Baykal'da dinledi. Tam tersini yapacaktı ve sonra arkadaşı Yılmaz Ateş'i çağırdı. Ona dedi ki, İnan Kıraç geldi şunları söyledi senin de haberin olsun. İnan Kıraç, Baykal'ın bunu yapmayacağını anladı ondan sonra kasetler piyasaya çıktı deniyor. Gazeteden okuduğum bu. Sonra bu zatı muhterem Cüneyt Arcayürek'e gidiyor ve diyor ki, CHP birinci parti olacak, bak bunu yaz. Bu senin işin mi be kardeşim, sen iş adamısın. Sayın Baykal'ın ortaya attığı iddialara bugüne kadar yalandır diye cevap vermedin. Bak bunları yaparsın CHP birinci olamaz, birinci olmakta önemli değil, iktidar olmak önemli, sonra sen nasıl insanların yüzüne bakacaksın? Mahcup olursun. Biraz da yaşın ileri. Senin bu yaşta mahcup olmanı istememiş Sayın Başbakan. Sen saygın bir ailenin ferdisin. Sen önce iş dünyası, sanayiciler, yatırımcılar konusunda hükümetin bir yanlışı varsa onu söyle. Siyaseti de kendi seyrine bırak. Al götür bütün aileni CHP'ye oy atsın. Buna kimse karışmaz. Bunu söylemek istemiş Tayyip Bey.'' Bir gazetecinin de ''İş dünyasının hükümet bizi beğenmiyor'' şeklinde düşündüğünü hatırlatması üzerine Arınç, ''Niye beğenmeyeceğiz. Eleştirmek ayrı bir şey. Sonuna kadar yapsınlar. Ben Sayın Boyner'i çok ağır eleştirdim. Sayın Boyner'de beni çok ağır eleştirdi. Ödeştik. Her gün kavga edecek halimiz yok. TÜSİAD Türkiye'nin saygın bir kuruluşu. Ama bu kuruluşun başındaki kişi hükümeti eleştireceğim diye yanlış işler yaparsa karşılığını veririz'' diye konuştu.