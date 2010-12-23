-ARINÇ: KARARI ÖZLEMLE BEKLİYORUZ SARUHANLI (A.A) - 23.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 12 Eylül darbesinin sorumlularından tazminat talep edilmesi konusunda kararı, yargının vereceğini belirterek, ''Biz de yargının vereceği kararı özlemle bekliyoruz'' dedi. Arınç, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, bir olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 1982'de İzmir'de idam edilen ülkücü Halil Esendağ'ın, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gözlet köyündeki baba evini ziyaret etti. Köyde, Muhtar Ahmet Yeler, Esendağ'ın ağabeyleri ve yakınları tarafından karşılanan Arınç, Halil Esendağ'ın anne babası Mürüvvet ve Toker Esendağ'ın yaşadığı eve gitti. Halil Esendağ'ın fotoğrafının ve Türk bayrağının asılı bulunduğu odada aileye tekrar baş sağlığı dileyen Arınç, ''Allah rahmet eylesin. İnşallah Allah cennetinde buluştursun'' dedi. Anne Mürüvvet Esendağ, ''Bir oğlumuzu kaybettik ama bin tane yavru kazandık. Allah sizden razı olsun'' diye karşılık verdi. Basına kapalı devam eden ziyaretin ardından konuşan Arınç, Esendağ'ı rahmetle andıklarını, ailesine selamlarını ilettiğini ve dualarını aldığını, gecikmiş de olsa bir ziyarette bulunduğunu, fırsat buldukça yine ziyarete geleceğini söyledi. Arınç şöyle konuştu: ''Rahmetli Halil Esendağ gençliğinde tanıdığım, avukatlığını yaptığım çok değerli bir kardeşimizdi. 12 Eylül öncesi tanıdım, daha sonra yargılandı, ceza aldı. Maalesef idam edildi. Çok değerli bir ailesi var. Annesini, babasını, ağabeylerini, kardeşlerini ziyaret etme fırsatımız oldu. Rahmetliyi hayırla yadettik. 12 Eylül şartları içerisinde bize göre zulmen şehit edilmiş bir kardeşimizdi. O zaman darbe hukuku ve o günün şartları maalesef bir olaya karıştığı iddiasıyla, arkadaşı Selçuk Duracık ile birlikte idamına karar verilmişti. O acı günleri hatırlatmak istemiyorum. Allah o günleri ülkemize, memleketimize, milletimize bir daha göstermesin.'' Arınç, bir gazetecinin ''12 Eylül mağdurlarının, darbecilerden tazminat talep ettiğini'' belirtmesi üzerine şunları kaydetti: ''Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. 12 Eylülde, 1982 Anayasası'nın 26 maddesini halkımız değiştirdi. Yüzde 58'lik bir 'evet' oyuyla. Bu Anayasa değişikliklerinin en önemli maddesi de geçici 15. maddenin tamamen kaldırılması oldu ve darbe izini taşıyan ve darbe ruhunu hala içinde barındıran pek çok madde yürüklükten kalktı. Bundan sonra 12 Eylül darbesi, onun sorumluları hakkında şikayetlerde bulunuldu. Dava açılması talepleri oldu. Belki tazminat talepleri olabilir ama buna hukuk, yargı karar verecektir. Biz de yargının vereceği kararı özlemle bekliyoruz.'' Ziyarette Arınç'a, Manisa Valisi Celalettin Güvenç de eşlik etti.