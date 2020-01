-Arınç: Kadınlar eğitim istiyor İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dünyadaki genel kadın manzarasının, hakları, umutları, gelecekleri hatta isimleri ellerinden alınmış kadınlardan oluştuğunu söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile İİT Parlamento Birliğinin katkılarıyla 23-24 Aralık'ta gerçekleştirilecek ''Müslüman Toplumlarda Değişim ve Kadının Rolü'' konferansının gala yemeği Ceylan İntercontinental Otel'de yapıldı. Gala yemeğinde konuşan Arınç, çok önemli bir toplantının akşam yemeğinde buluştuklarını, konferansın yarından itibaren iki gün devam edeceğini söyledi. Arınç, özellikle İslam ülkelerinden yansıyan kadın ve çocuk manzaralarının herkesin yüreklerini kanatacak türden olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: ''Bir ülkede sokaklardan çöp toplayarak yavrusunu doyurmaya çalışan kadınlar, bir ülkede sel felaketinde eşini yitiren yapayalnız kalmış anneler, bir ülkede sistematik bir şiddetin kurbanı olmuş, tecavüze uğramış gözü yaşlı genç kadınlar, bir ülkede her gün patlayan bombaya çocuğunu kurban veren yüreği yaralı anneler, gelecekten ümidini kesmiş umutsuz genç kızlar. Tabii ki Gazze'de, Kudüs'te, Ramallah'ta, umutları, hayalleri, sevinçleri bastırılmış, acıya ve gözyaşına mahkum edilmiş çiçeği burnunda genç kızlar, acılı anneler, sabır taşına dönüşmüş nineler... Maalesef benim ülkemde de teröre, töreye, şiddete maruz kalmış, çocuklarının babası tarafından bıçaklanmış cansız bedenler... Ülkelerimizde ekranlara ve gazete sayfalarına yansıyan kadın manzaraları bunlar. Peki İslam ülkeleri dışındaki dünyada durum daha mı iç açıcı? Buna gönülden 'evet' demek isterdim. Ancak dünyamızın kuzey yarım küresi diye tanımlayabileceğimiz veya daha gelişmiş ülkelerde kadınların durumu daha da iyi değil.'' Tarih boyunca kadınların çıkarmadığı ve sürdürmediği savaşlarda çocuklarını yitirdiklerini, geleceklerini kaybettiklerini anlatan Arınç, bunun bir kader olmadığını belirtti. Arınç, ''Çünkü bizleri yaratan Rabbimiz, asla ve asla erkekler gibi bir kulu olan kadınlara böylesine acı bir kaderi reva görmemiştir. İnsanı bir erkek ve dişi olarak yaratan yüce Allah, erkeği kadına üstün, kadına da erkeğin hizmetçisi rolünü vermemiştir. Bilakis kadın da erkek de Allah katında birdir ve eşittir. Hz. Hatice validemiz, İslam ile ilk müşerref olma ayrıcalığına sahiptir. Efendimizin peygamberliğinin ilk şahididir. Dinimiz, kız çocuklarını bir utanç vesilesi olarak gören cahiliye anlayışına karşı kadını en kutsal ferdine dönüştürmüştür'' diye konuştu. Yalnız İslam'da değil, Hz. Adem'in yaradılışından Hz. Muhammed'e kadar tüm hak dinlerde kadınların hep belirleyici ve önemli figürler olduğunu vurgulayan Arınç, şöyle devam etti: ''Havva validemiz, Hacer validemiz, Meryem validemiz, Allah'ın hak dinlerinin yayılmasında hep öncü roller üstlendiler. Bugün Müslümanlar için son derece önemli olan hac farizasının en sembolik anlama sahip parçalarından biri sa'y ibadetidir. Sa'yda Müslümanlar binlerce yıldır Hacer validemizin izini takip ediyorlar. Peygamberimiz, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' mesajıyla hem İslam dinimizde hem de İslam toplumlarında kadını ayrıcalıklı bir yere oturtmuştur. Demek ki kadınlar için bu sorunlu durum, inançlarda değil, sorunlu kafalarda ve yanlış anlayışlarda yatıyor. Sorun, aklı, yüreği ve vicdanının yerine kaslarıyla hareket edenlerin ilkel tavır ve davranışlarından kaynaklanıyor. Ancak bunca yaşanan acıya karşı şunu da ümitle ifade etmek durumundayım. Bugün artık kadınlar ne ekmek, ne merhamet istiyorlar, bilgilenmek istiyorlar. Bugün dünyanın her yerinde kadınlar haklarını, en temel insan haklarını, eğitim haklarını, çalışma haklarını, eşitlik haklarını talep ediyorlar. Kadınlar her zamankinden daha fazla öğrenmek, bilgilenmek istiyorlar. Kendileri için, çocukları için, gelecekleri için daha fazla eğitim istiyorlar. Hayatın her alanındaki etkinliklerde daha fazla söz sahibi olmak için seslerini yükseltiyorlar. Kadınlar hibe değil, sadaka değil, insan onuruna yakışır bir şekilde var olmayı ve güçlü bir şekilde bunun için mücadele etmek istiyorlar.''