-Arınç: Jobs, hayalini gerçekleştirebilen kişilerdendir ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bu dünyada yaşayan herkes ardında büyük bir eser bırakmak ister. Bu anlamda Steve Jobs hayalini gerçekleştirebilen ender kişilerden biridir'' dedi. Arınç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un dünyayı değiştiren birçok eser bıraktığını belirtti. Bülent Arınç, Twitter aracılığıyla şunları yazdı: ''Bu dünyada yaşayan herkes ardında büyük bir eser bırakmak ister. Bu anlamda Steve Jobs hayalini gerçekleştirebilen ender kişilerden biridir. O ardında dünyamızı değiştiren birçok eser bıraktı. Onun buluşları, yönlendirmeleri, mühendisliği ve işletmeciliği bilim dünyamıza, hayallerimize bile sağmayan yenlikler kazandırdı. Ondan önce hayal bile edemediğimiz iPad, iPone ve şu an bu satırları yazdığım iPad'ler, Onun hayranlık uyandıran vizyonu sayesinde, elimizden düşüremediğimiz aletler oldu. Ben bu saygıdeğer mühendisi, vizyoner girişimciyi, saygı ile anıyorum. Ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını paylaşıyorum.''