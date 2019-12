-ARINÇ: İSTİKRARIN SÜRMESİNİ İSTİYORUZ BURSA (A.A) - 23.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Biz, hamdolsun her seçimde milletimizin güvenin mazhar olmuş bir partiyiz'' dedi. Arınç, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde (NOSAB) faaliyet gösteren Harput Grubu bünyesindeki Kinteks Dokuma ve Boya Fabrikası'nda işçilerle yemek yedikten sonra yaptığı konuşmada, dün Bursa'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir miting gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Mitingde binlerce Bursalı ile biraraya geldiklerini kaydeden Arınç, Başbakan Erdoğan'ın onlara sevgilerini ve şükranlarını sunduğunu belirtti. Arınç, 12 Haziran'da yapılacak seçimlerin yaklaştığını vurgulayarak, ''Önemli olan hangi partiye oy verdiğiniz değil, önemli olan sevdiğiniz, saydığınız, bu ülkede istikrarı sürdürecek partiye oy vermeniz. Biz, ham dolsun her seçimde milletimizin güvenine mazhar olmuş bir partiyiz'' diye konuştu. Türkiye'de milli gelirin arttığını, büyüme hızında dünya ortalamasında ilk beşe girildiğini anlatan Arınç, sözlerine şöyle devam etti: ''Türkiye, geçmişteki sıkıntıların, krizlerin yaşandığı dönemlerden çıktı, istikrarlı bir büyümenin yaşandığı bir ülke oldu hamdolsun. İstikrarın sürmesini istiyoruz. İş adamı üretim yapacak, kapasite artıracak yeni istihdam sağlayacak ama önce bakar 'istikrar var mı?' diye. 'Başıma bir iş gelir mi?' diye. Bunları düşünmek zorunda. Çok şükür 2002 yılının sonundan bu yana Türkiye'de yatırımlar devam ediyor. Yeni sanayileşmeler yapılıyor. Bugün iş adamlarımız on gün sonrasını değil, on yıl sonrasını hesaplıyor. Bunların hepsi başta istikrarı getiriyor. Geçmişte yaşananları hiç birimiz unutmadık. Çok şükür on senedir batan bankamız yok. On yıldır devalüasyon yok. On yıldır sıfırlara sıfır eklenmiyor. On yıldır kepenk kapatan, sattığının yerine yenisini koyamayan esnafımız yok. Hamdolsun ki şimdi yeni iş alanları açılıyor. Teknoloji gelişiyor ve Türkiye 20 milyar dolarlık ihracatından 100 milyar dolarlık ihracata doğru gidiyor. Çok şükür işçisini seven işçisinin yanında olan iş adamlarımız var.'' -''İŞ BOZUKLUĞU KADAR KÖTÜ BİR ŞEY YOKTUR''- Arınç, konuşmasında işçilere hitaben şunları söyledi: ''Makinenin önünde, sıcağın altında çalışan sizsiniz. Sizlerin alın terinizle kazandığınız para ananınız ak sütü gibi helal. Anadolu'da bir söz vardır. 'Allah iş bozukluğu vermesin' derler. İş bozukluğu kadar kötü bir şey yoktur. Allah muhafaza bir çok fabrikanın kapandığını düşünün. İşçiler çalışamazsa, evlerine ekmek götüremezse işte o zaman 'iş bozukluğu var' demektir. Allah bir daha bize o günleri göstermesin. Daha çok kazanalım, paylaşalım, inşallah daha güzel günler yaşayalım.'' Yemeğin ardından Arınç, işçilerle bir süre görüşerek sohbet etti. Arınç, daha sonra partisinin Bursa milletvekili adayı Cafer Yıldız'ın Beşevler Mahallesi'ndeki seçim bürosuna geçerek, burada da vatandaşlarla görüştü.