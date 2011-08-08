-ARINÇ: İSTİKRAR DEVAM ETMELİ ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'de bir kriz çıkmasını hem içeride hem dışarıda isteyenlerin bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'deki istikrarın bozulmamak üzere devam etmesi gerektiğini söyledi. Tebrik ziyaretinde bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve beraberindekileri, Başbakanlık 1 No'lu salonda kabul eden Arınç, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın, 21 yıldır ilkeli ve kararlı tutumunu sürdüren, sadece mesleki çıkarlarını ve ekonomik dayanışmayı düşünen değil, ülkenin sorunlarını da sahiplenen bir örgüt olduğunu belirtti. Bugünlerde küresel krizin geriye tekrar döneceği endişeleri ve ABD'nin meşhur kredi kuruluşlarından eksi puan almasıyla dış piyasalarda yaşanan dalgalanmalara işaret eden Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bunlar tabii Türkiye'yi de etkilemeye matuftur. Dışarıda yağmur yağıyorsa ve siz yağmurun altındaysanız, ıslanacaksınız. Mümkün olan, bu yağmurdan kaçabilmek, tedbirler alabilmek ve diğerlerinin sırılsıklam olduğu bir yerde, Türkiye'nin bu yağmuru rahatlıkla dışarıdan seyredebilmesidir. Ben inanıyorum ki ekonomik yönetimimiz de hükümet yönetimimiz de dün, bugün yaptığı bütün tedbirlerle veya para, kredi politikalarını özellikle değerlendiren Merkez Bankamız, Bankalar Birliği ve diğer kuruluşlarla iyi konsantrasyon içinde meseleyi götürüyorlar. Dış kaynaklı bir takım dalgaların Türkiye'yi çok fazla etkilememesi için kendi içimizde alacağımız tedbirler alınıyor ve bu tedbirler güven veriyor. Önemli olan bu güvenin ekonomide sağlanmasıdır.'' -''TÜRKİYE'DE KRİZ ÇIKMASINI İSTEYENLER VAR''- Arınç, Türkiye'de bir kriz çıkmasını hem içeride hem dışarıda isteyenlerin bulunduğuna dikkati çekerek, ''Hükümetlerin yıpratılması, Türkiye'deki istikrarın bozulması birilerinin işine geliyor olabilir. Bunların da farkındayız. Türkiye'de, öylesine yapay gündemler zaman zaman çıkıyor ki altını deşeliyorsunuz, altında hükümetin yıpratılması gibi hesaplar çıkıyor'' diye konuştu. Geçmişte bu tür hesapların başka konularda da ortaya çıktığını belirten Arınç, bu hesapları güdenlerin muvaffak olmadığını söyledi. Arınç, Türkiye'deki istikrarın bozulmamak üzere devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Çünkü siyasi istikrarın ekonomik istikrarla siyam ikizleri gibi beraberliği var. İkisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Siyasi istikrar da tek başına bir partinin iktidarda olmasının yanında tek başına kafi değil. Bir hukuk devleti olmamız, toplumsal barışın kurulmuş olması, toplumdaki huzurun bürokrasinin kendi şartları içinde iyi işlemesiyle mümkün. Çok şükür bugün öylesine ilk defa yaşanan olaylar geçmişte olsaydı Türkiye kaosun içine girerdi'' değerlendirmesinde bulundu.