Arınç: Islak imza kurudu artık

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Genelkurmay Başkanlığı'nın "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinin ıslak imzalı aslının mevcudiyeti iddialarını doğrulayabilecek bazı delillerin elde edildiğini açıklamasının ardından, "Islak imza kurudu artık" dedi.





Arınç, AKP Grup toplantısı öncesinde, gazetecilerin, eylem planındaki ıslak imza tartışmalarındaki son gelişmelere yönelik sorusunu, "Islak imza kurudu artık" diye yanıtladı.



Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, İrticayla Mücadele Eylem Planı belgesinin ıslak imzalı aslının mevcudiyeti iddialarını doğrulayabilecek bazı delillerin elde edildiğini, bu kapsamda Albay Dursun Çiçek'in tutuklama istemiyle Askeri Mahkeme'ye sevkedildiğini, ancak tutuklama talebinin reddedildiğini açıklamıştı.





Taraf'ın iddiasıyla başladı



İrticayla Mücadele Planı, Taraf gazetesinin 12 Haziran 2009 tarihli sayısıyla gündeme gelmişti. Belgede, AKP ve Fethullah Gülen cemaatini yıpratmak için yapılması gerekenler sıralanıyordu.



'AKP ve Gülen'i Bitirme Planı' başlıklı haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bir şüphelinin ofisinde yapılan aramada ele geçirildiği iddia edilen bir belgeye istinaden, Genelkurmay Harekat Başkanlığı Bilgi Destek Dairesi 3. Bilgi Destek Şube Müdürlüğü'nde 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' adı altında bir çalışma yapıldığı belirtiliyordu.



Çalışmayı içeren belgenin altında 3. Bilgi Destek Şube Müdürü Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in paraf ve imzasının bulunduğu iddia edilmiş ve belgeye ait fotokopiler yer almıştı.



İrtica eylem planı, aylar sonra bir subayın savcılara gönderdiği "orijinal belge" ve beraberindeki ihbar mektubuyla tekrar gündeme gelmişti. Belgeyi gönderen subay, "Tartışmaların başladığı dönemde Albay Dursun Çiçek'in odasındaki belgelerin imha edildiğini, kendisinin sadece bu belgeyi kurtarabildiğini" yazmıştı.

