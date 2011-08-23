-Arınç: İşin içinde bir şeyler var ANKARA (A.A)- 22.08.2011 - Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Ajansı ve TRT'nin Murat Karayılan haberleriyle ilgili olarak, ''Siz, teyit edilmemiş bir haberi niçin böyle verdi diyerek iki kanalımızı da eleştirebilirsiniz. Ama biz bu konuda çok büyük bir yanlış yaptığımız kanaatinde değiliz. Şu anda bile Karayılan'ın bizzat kendi ifadesi ile ve görüntüsüyle bir haber yapılabilmiş değil. İşin içinde bir şeyler var ama henüz açıklayabilmiş veya görebilmiş değiliz'' dedi. Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bülent Arınç, ''Karayılan ile ilgili iddialar çok tartışıldı. Özellikle bu iddialar üzerinden hem TRT hem Anadolu Ajansı ciddi bir şekilde eleştirildi. Bu noktada dün Sayın Başbakan'ın İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejat ile bir görüşmesi de oldu. Bu konuya ilişkin Sayın Başbakan'ın değerlendirmeleri oldu mu? Ayrıca, TRT ve Anadolu Ajansı'na gelen eleştirileri siz nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Bir defa Sayın Başbakanımızın bir saate yakın İstanbul'da hareket halindeyken telefonla konuştuğunu biliyoruz. Kendisiyle ne konuştuğunu Sayın Başbakanımız da ifade ettiler. Ama bunların içerisinde Karayılan ile ilgili bir konu yoktu. İkinci olarak TRT ve Anadolu Ajansı, Karayılan'ın İran'da yakalandığı konusuyla ilgili yayın yaptı. Bu yayınların doğru olmadığı bir şekilde ifade edildi. Bundan dolayı her iki kuruma da eleştiriler yöneltildi. Eleştiri çok önemli bir haktır. Bunu kim yaparsa yapsın buna saygı duyarız. Bildiğiniz gibi, parti içinden, parti yetkilisi arkadaşlarımız da bu haberleri yapmış olmasından dolayı TRT ve AA'yı eleştirdi. Bu demokratik bir haktır, doğru bir haktır. Yerinde ve zamanında kullanılması da önemlidir. Benim incelediğim kadarıyla, biz haber peşinde koşuyoruz. TRT'nin bu dönem bizim için en büyük özelliği habere en kolay ve en çabuk ulaşılabilmesidir. Biz TRT'de protokol haberciliğini bıraktık. Haberi nerede koklarsak ona ulaşmaya çalışıyoruz ve onu bir an önce vermek istiyoruz. Bu arada bazı yol kazaları yaşanabilir. Bizim aldığımız bilgiye, istihbarata göre, böyle bir konunun olabileceği söylendiğinde TRT biraz da ihtiyat payıyla, 'yakalandı mı?' sorusuyla bunu gündeme getirdi. Önce 'belki yakalandı' daha sonra 'yakalandı mı?' şeklinde gündeme getirdi. Bu bir haber kanalı için veya ajans için doğru bir yöntemdir. Şüphesiz teyit ettirilmesi önemlidir. Ancak her haberin teyit edilmesi ve bir an evvel de bu haberin teyit edilmiş şekliyle açıklanması mümkün olmayabilir. TRT uzun bir süre son dakika haberleri olarak bunu geçti sonunda da teyit edilmediğini duyurdu. Bence objektif ve doğru bir habercilik yaptı. Arkasından AA sanıyorum Fars Haber Ajansı'na dayalı olarak, Burucerdi'nin, yani bu konularla yakından ilgisi bulunan kişinin, 'Biz PKK'nın iki numaralı ismini yakaladık' veya 'PKK'nın iki numaralı ismi elimizde' şeklinde bir beyanda bulunduğunu tespit ettik. Ajansımız bunun üzerine gitti, haberi doğrulattı. Ancak bu iki numaralı isim kimdir? Murat Karayılan mıdır, Murat Kaçmaz mıdır? Evet, adının Murat olduğu söyleniyor ama bir sürü Murat var. Hangisidir, o açıklamayı yapmadılar. Bu İran'a ait bir yöntem olabilir. Biz bunu teyit edemediğimiz için sadece bu haberi vermekle yetindik. Yani Burucerdi'nin 'PKK'nın iki numaralı ismi elimizdedir' açıklaması ile yetinmek zorunda kaldık.'' -''Karayılan konusu meçhul''- Diğer kanallar ve ajansların, TRT ve Anadolu Ajansı'nı dayanak göstererek haber yapabileceklerini belirten Arınç, bu kanal ve ajansların da teyit edilmeyen bir haber olarak bu haberi kendi envanterlerine geçirdiklerini söyledi. Bülent Arınç, şunları kaydetti: ''Dolayısıyla siz teyit edilmemiş bir haberi niçin böyle verdi diyerek iki kanalımızı da suçlayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama biz bu konuda çok büyük bir yanlış yaptığımız kanaatinde değiliz. Bakınız, daha sonraları PKK ile doğrudan bağlantılı olan veya bazı televizyon kanalları ile internet haberciliği yapan yerlerde 'Şimdi Karayılan açıklama yapacak' manşeti veya haberi geçmesine rağmen canlı yayınlar yapılamadı, eski görüntüler ve arşiv görüntüleri kullanıldı. Şu anda bile Karayılan'ın bizzat kendi ifadesi ile ve görüntüsüyle bir haber yapılabilmiş değil. İşin içinde bir şeyler var ama henüz açıklayabilmiş veya görebilmiş değiliz.''