-Arınç: ''İş birliği sağlayacağız'' İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Basın yayın kurumlarıyla daha yakın bir iş birliği içinde olacağız. Bunlardan birisi Anadolu Ajansı'dır. O da kendisine çok önemli görevler yüklenen bir kurumumuz. Kendi görev alanlarımız içinde iyi bir iş birliğini sağlayacağız'' dedi. Arınç, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 91. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen, ''Anadolu Basını Özendirme Yarışması 2010'' ödül töreninde yaptığı konuşmada, genel müdürlüğün 23 Nisan 1920'de Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsattı. Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün her yerde örgütlenmesi için bir kanun tasarısı hazırladıklarını ve bu tasarının bir süre önce kanun hükmünde kararname ile Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Arınç, yeni bir teşkilat yapısı olduğunu ve ilk defa, ''Basın yayın enformasyon uzmanı'' diye bir kariyer alanı yarattıklarını bildirdi. -''Anadolu Ajansı, önemli görevler yüklenen kurumumuz''- Bülent Arınç, kararnamenin yeni yürürlüğe girmesi nedeniyle bugünlerde yönetmelik çalışmalarının başladığını da belirterek, ''Basın yayın kurumlarıyla daha yakın bir iş birliği içinde olacağız. Bunlardan birisi Anadolu Ajansı'dır. O da kendisine çok önemli görevler yüklenen bir kurumumuz. Kendi görev alanlarımız içinde iyi bir iş birliğini sağlayacağız'' dedi. Basın İlan Kurumuna da işaret eden Arınç, kurumun, maddi imkansızlıklar içinde olan 6 azınlık gazete ve dergilerinin temsilcilerini bir araya getirerek, sorunlarını dinlediğini ifade etti. Arınç, kurumun ilk planda bu gazete ve dergilere 250 bin liralık bir yardımda bulunduğunu belirterek, ayrıca yapılacak yönetmelik değişikliğiyle bu gazetelere de resmi ilan verileceğini söyledi. Bunun Türkiye'de çok önemli bir adım olduğunu dile getiren Arınç, miktarın düşüklüğü veya gazete ile dergilerin sayısının azlığının hiç önemli olmadığını vurguladı. Başbakan Yardımcısı Arınç, ''Onlar bizim bir parçamız, onların yayın hayatında kalması gerekir'' dedi. -''Avrupa'daki Türk basını''- Avrupa'daki Türk basını ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini, ilk çalışmayı şubat ayında Köln'de gerçekleştirdiklerini belirten Arınç, bu ayın 23'ünde Brüksel'de bir toplantı yapacaklarını ve böylece Avrupa'daki Türk medyasını yine bir araya getireceklerini ifade etti. Bülent Arınç, basın kartları konusunda çok önemli bir adım atıldığını, daha önceki bir değişikle lise mezunu veya daha aşağısında olması sebebiyle basın kartı alamayanlar için bir defalık müracaat hakkı tanındığını ve onların bundan yararlandığını söyledi. -Medya forumları- Balkan Medya Forumu'nu Bursa'da yaptıklarını, Arap Medya Forumu'nun hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Arınç, Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu'nun da çok fevkalade sonuçlar verdiğini aktardı. İnternet medyası konusunda bir yasal düzenlemenin de çok kısa sürede gündeme geleceğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, şunları kaydetti: ''Bütün hazırlıklarımız bitti. Üzerinde iki yıl kadar çalıştık, arkadaşlarla görüştük tartıştık. Özellikle internet medyasının, haber portallarının Basın Kanunu içerisinde yer almalarına ilişkin düzenlediğimiz tasarımız hazırdır. Aslında 6 ay kadar önce tartışmaya açıldı. İlgililer bize katkılarını sundu. Ekim ayı başlarında o konuyu Meclisin gündeminde bulacaksınız ve en kısa zamanda çıkaracağız.''