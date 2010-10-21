-ARINÇ: İNTERNET MEDYASIYLA İLGİLİ DÜZENLEME GEREKLİ TBMM (A.A) - 21.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, internet medyasına yönelik düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu belirterek, ''Basın Kanununa ek bazı maddelerle, bu sınırsız ve sorumsuz alanı da düzenlememiz lazım. Eminim, internet medyasıyla ilgili hukuki bir düzenlemeyi sizlerin önüne getirebileceğiz'' dedi. TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı hakkında, milletvekilleri görüşlerini dile getirdi. Altkomisyon Başkanı, AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, çok zor bir alanı düzenlediklerini ifade ederek, tasarıda yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. Tasarının tümü üzerinde söz alan MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, medyayı, ''yandaş'', ''korkutulmuş'' ve ''hapiste'' medya olarak üçe ayırdı, basının özgür olmadığı ülkelerin, demokrasiyle yönetildiğinin söylenemeyeceğini belirtti. Bal, bazı dizilerde, aile yapısını derinden tahrip eden, milli, manevi değerleri ciddi şekilde örseleyen bir yapının bulunduğunu, feodal kültürün Türk kültürünün üzerine çıkarıldığını belirtti. Bazı medya organlarında ''Ergenekon terör örgütü üyeleri'' ifadelerinin kullanıldığını, böylece yargılananların peşinen mahkum edildiğini kaydeden Bal, ''Bu yayınlarla meşgul olamayacaksa, RTÜK'ün varlık nedeni nedir?'' diye sordu. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, baskı iklimi yaratılarak, gazete ve televizyon yayınlarına kimlerin katılacağının yönlendirildiğini, yayıncı kuruluşların otosansüre başladığını savundu. CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, tasarının tekelciliği önleyemediğini, kadrolaşmayı pekiştirdiğini, başkan odaklı bir hiyerarşik yapıyı amaçladığını savundu. Gök, RTÜK'ün, Hükümetin yan kuruluşu haline getirildiğini, kamu yayıncılığı yerine ticari amaçlı yayıncılığın esas alındığını ileri sürdü. -''BAZI DİZİLERDE OLDUĞU GİBİ...''- Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Bülent Arınç, milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı. Vefat eden RTÜK üyesi Mehmet Dadak'a Allah'tan rahmet dileyen Arınç, yerine seçilen Korkmaz Alemdar'ı da telefonla arayarak, başarılar dilediğini belirtti. Arınç, ailenin, çocukların yetişmesinin kendileri için önemli olduğunu, şiddeti, pornografiyi, kötü örnekleri reddettiklerini ifade etti. Türkçe'yi korumanın, herkesin görevi olduğu dile getiren Arınç, ''Dünyanın en zengin dillerinden birisini kadük hale getirmek doğru değil. Türkçe yayın yapılırken bile, imlasına, gramerine, kurallarına uygun konuşmak gerekir. Bazı dizilerde olduğu gibi, yüzyıllardır konuştuğumuz cümleleri, kelimeleri, gülünecek hale getirerek konuşmanın da bir maddeyle önlenebileceğini düşündük. Aslında, malumu ilan ediyoruz, böyle olmaması lazım'' diye konuştu. Mustafa Özbek'in Ergenekon davasında tahliye edilmesinin ardından ''1,5 saat içerisinde geri dönebilirsiniz'' dediğine yönelik eleştiriler üzerine Arınç, böyle bir şey söylemediğini kaydetti. -''SİZİ DE BİZİ DE ÜZÜYOR''- Başbakan Yardımcısı Arınç, Basın, Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunlarının bazı maddelerinden dolayı basın mensupları hakkında çok fazla sayıda davanın bulunduğuna dikkati çekerek, ''Bu, sizi de bizi de üzüyor'' dedi. Bu konuyu, Başbakan ile yapılan medya toplantısında sadece bir iki kişinin gündeme getirdiğine işaret eden Arınç, şunları kaydetti: ''Dedim ki sadece basın mensubu olmak, kimseye suç işleme imtiyazı vermez. Cezaevlerinde tutuklu, hükümlü bulunan, ama adı gazeteciye çıkmış, gazetesinin ismini bile duymadığınız, adresini aradığınızda yerini bulamadığınız öyle mevkuteler var ki... Onun mensubu olan, gazeteci sıfatı taşıyan bu kişinin suçu, adam öldürmek, terör örgütüne üye olmak, terör örgütünde eylem yapmak. Sıfatı gazetecidir, hoş mu bakacağız? Bir milletvekilinin bir insanı öldürmesi karşısında ne düşünüyorsak, burada da onu düşüneceğiz. TCK'nın yargılamayı etkilemek, soruşturmanın gizliliğini ihlal gibi maddelerinde de önce şu kararı vermeliyiz: Soruşturmanın gizliliği esastır diyen evrensel kuralı, biz de kabul edecek miyiz etmeyecek miyiz? Bence etmeliyiz. Anne katilinin bile bir kişilik hakkı var. Soruşturmanın, her gün televizyonda, basında ifadesiyle, görüntüsüyle kısmen yanlış, kısmen doğru olarak anlatılması, peşinen suçlu ilan edilmesi çok yanlış. Madem soruşturmanın gizliliği esastır, bunu ihlal eden suçu, belki unsurlarıyla yeniden tarif etmemiz, belki ceza sürelerine bakmamız gerekir. Bu konuda çalışma yapıyoruz. Ama basın mensubu olup da her suçu işleyene, 'suçsuzdur, dışarı çıksın, cezasını kaldıralım' gözüyle de bakmak doğru değil diye düşünüyorum.'' -İNTERNET MEDYASI- Arınç, yabancı sermaye payının yüzde 50 olmasını, ''doğru, haklı, makul ve yerinde bulduklarını'' dile getirdi. İnternet medyasıyla ilgili düzenlemeye ihtiyaç bulunduğuna işaret eden Arınç, internetin, bugün yazılı basından çok daha fazla okunduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Arınç, ''Orada da binlerce gazeteci var, reklam alıyorlar. Onların da sarı basın kartı, resmi ilan, 'bizi de artık gazeteci olarak' nitelendirin yönünde talepleri oldu. Doğrudan RTÜK ile ilgili değil ama Basın Kanunu'na ek bazı maddelerle bu sınırsız ve sorumsuz alanı da düzenlememiz lazım. Özellikle taraflarla görüştük, bir metin hazırlanmak üzeredir. Eminim, internet medyasıyla ilgili bir hukuki düzenlemeyi de sizlerin önüne getirebileceğiz'' diye konuştu.