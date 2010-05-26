Arınç, internet medyasıyla buluşacak

İnternet Medyası Derneği'nin organize ettiği İnternet Zirvesi 27 Mayıs perşembe günü Kadir Has Üniversitesi'nde yapılacak.



İnternet Medyası Derneği tarafından organize edilen İnternet Zirvesi 27 Mayıs'ta Kadir Has Üniversitesi'nde (Cibali) yapılacak. Zirve'ye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç katılacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, zirveye SKYPE ile katılacak ve bir konuşma yapacak.



Açılış konuşmaları yapıldıktan sonra, mikrofonu tecrübeli televizyoncu Cüneyt Özdemir alacak. Özdemir, Haber7'den Ünal Tanık, Akşam'dan Yurtsan Atakan, Mynet Haber'den Özlem Ulueren, NTVMSNBC'den Ahmet Yeşiltepe, Milliyet.com.tr'den Ercüment İşleyen, Türktelekom'dan İsmail Beyazıt ve Gazeport'tan Yavuz Semerci'nin katılacağı paneli yönetecek.



İnternet Zirvesi'nin öğleden sonraki bölümde ise "Sosyal Medya Sohbeti" gerçekleştirilecek. İnternet Medyası Derneği ikinci başkanı Fügen Toksü'nün yöneteceği sohbete, Ahmet Hakan, Gülben Ergen, Elif Dağdeviren, Serdar Akinan, İclal Aydın, Tülin Şahin ve Ahu Özyurt katılacak.





"İlgilenen herkesi davet ediyoruz"



İnternet Medyası Derneği başkanı Hadi Özışık, etkinlikle ilgili olarak "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştiriyor, İnternet Medyası tarafından düzenlenen Zirve'ye SKYPE ile katılıyor. Bu etkinliğe sadece internet habercilerini değil, internet ile ilgilenen herkesi davet ediyoruz." dedi.







