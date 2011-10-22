-Arınç: ''İnlerinde boğulacaklar'' BURSA (A.A) - 22.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bu terörün en kısa zamanda bütün uzantılarıyla bütün sonuçlarıyla, bütün kökleriyle bir an evvel bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağımıza söz veriyoruz'' dedi. Arınç, Bursa Atatürk Caddesi'ndeki Çetinkaya Mağazası'nın açılışında yaptığı konuşmada, şehit haberlerinin herkesin yüreğine kan damlattığını söyledi. Şehitlerin üzüntüsü içerisinde olduklarını dile getiren Arınç, ''Bursa'mıza da son 5-6 aydır, 4-5 şehit geldiğini biliyoruz. Bu hepimizin acısıdır. Son 24 şehidimiz oldu, bir gün sonra da bir şehidimiz şahadet şerbetini içti. Onlara rahmetler, Fatiha'lar gönderiyoruz, gazilerimize sağlık diliyoruz. Bu terörün en kısa zamanda bütün uzantılarıyla, bütün sonuçlarıyla, bütün kökleriyle bir an evvel önce bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağımıza söz veriyoruz'' diye konuştu. Arınç, askerlerin, polislerin ve bütün güvenlik kuvvetlerinin, eşkıyayı ininde boğmak için harekete geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Başta Genelkurmay Başkanımız olmak üzere bütün kuvvet komutanları ve polisin başındakiler, şu anda hem yurt içinde hem de topraklarımızın dışında büyük bir faaliyet içinde. Genelkurmay Başkanımız ve komutanlarımız, bu işi bitirmeden Ankara'ya dönmemeye, evlerine gelmemeye adeta söz verdi. Allah'ın izniyle bu acılar en kısa zamanda feraha kavuşacak. Memleketimiz, bu güzel cennet vatanımız huzur içerisinde güvenlik içerisinde, en kısa zamanda sükunete kavuşur. Elbette bu şehitlerin sahibi olan millet olarak, çok üzülüyoruz, gözyaşı döküyoruz, infialimizi gösteriyoruz. Bunlar hep doğru, yerinde ve haklıdır. Ama bütün bu acılarımız bize vazifemizi unutturmamalı. Onun için de çalışacağız, ülkemizin büyümesi ve kalkınması için elimizden geleni yapacağız. Bursa ve Türkiye ekonomisinin gelişmesi için gerekeni yapacağız. İnegöl'den geldim, şu anda yüzden fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İnegöl kazanacak, Bursa kazanacak ve Türkiye kazanacak.''