-ARINÇ: IMF'E GÜLE GÜLE DEDİK MANİSA (A.A) - 02.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin 3 yıldan bu yana IMF'siz yönetildiğini belirterek, "Stand by anlaşmasını bütün hükümetler yaptı. Biz de iktidara geldiğimizde onlarla çalıştık. Ama sonra (Size ihtiyacımız yok. Kusura bakmayın, iyilikle ayrılalım) dedik. IMF de (Evet bize ihtiyacınız yok. Bunu görüyoruz) dedi. (Allahaısmarladık) dediler ve gittiler" ifadelerini kullandı. Manisa Girişimciler Derneğinin düzenlediği "2. Yılın Girişimcileri Ödül Töreni" Manisa Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Dernek Başkanı Murat Kümüştekin'den "Onur Ödülü"nü alan Arınç, Türkiye'nin son yıllarda ekonomide büyük gelişmeler olduğunu, ödülü şahsı adına değil, büyüme rakamlarıyla Türkiye'yi dünyada ilk 5 ülke arasına sokan AK Parti hükümeti adına aldığını kaydetti. AK Parti'de 2002 seçimleri öncesinde 25 kişilik ekonomi kurmay heyetinin kurulduğunu anımsatan Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın heyeti kamu yatırımlarıyla ilgili görevlendirdiğini ve geçmişten bugüne kadar olan tüm kamu yatırımlarıyla ilgili çalışmalar yapıldığını anlattı. Bakan Arınç, o dönemde başlayıp da bitirilmemiş yaklaşık 5 bin 100'ün üzerinde kamu yatırımının tespit edildiğini, bunların bitirilmesi için de 259 yıla ihtiyacın olduğunun ortaya çıktığını bildirdi. Her Ulaştırma Bakanının mutlaka kendi ilinde seçim yatırımı olması için havaalanı yapmaya kalktığını, paranın olup olmadığına, yerin uygun olup olmadığına bakılmadığını, Alanya'da, Sinop'ta böyle havaalanlarının bulunduğunu ifade eden Bakan Arınç, hükümetin şu anda Afyon-Uşak-Kütahya arasında Zafer Havaalanı inşa ettiğini ve buranın 3 şehrin de ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Arınç, "Sadece kamu kaynaklarını israf etmek düşüncesiyle yapılmış işlerden artık uzaklaştık ve şöyle bir karara vardık: Öncelikle başlamış, bitmeye yakın olanların hepsini bitireceğiz. Bütün kaynaklar buraya yönlenecek. Ondan sonra ikinci planda kalanlar. Hiç başlamamış olanlardan da gerekirse vazgeçeceğiz" dedi. AK Parti iktidarıyla birlikte büyüme hızının yakaladığını, yüzde 9'luk büyüme hızıyla Türkiye'nin Singapur ve Çin ile yarıştığını, oysaki eksi 9, eksi 5 büyüme rakamlarının da yaşandığını anlatan Arınç, 50-60 milyar dolarlık Gayri Safi Milli Hasıladan artık 1 trilyon dolara giden bir rakama ulaşıldığına dikkati çekti. -EKONOMİK GELİŞMELER VE MUCİZE- Yaşanan ekonomik gelişmelerin mucize kabilinden bir şey olduğunu, 2000-2001 krizinde iş yerlerinin kapandığını, yüksek enflasyon ve faizlerin insanların belini büktüğünü, insanların ümitlerinin tükenme noktasına geldiğini anlatan Bakan Arınç, "Çok şükür bugün Türkiye'nin ekonomisini bu ülkenin gerçek yurttaşları idare ediyor, yani sizler yönetiyorsunuz" dedi. Herkesin "IMF'yle stand by' yapın demesine karşın bu gerçekleştirilmeden krizden ülkenin kurtarıldığını ifade eden Arınç, şöyle konuştu: "(IMF ile el ele tutuşmak, bizi de onlar gibi yıkıma götürecek. Sabredeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, tasarruf edeceğiz ve bu beladan kurtulacağız) demiştik. Stand by anlaşmasını Türkiye'de bütün hükümetler yaptı. Biz de iktidara geldiğimizde onlarla çalıştık. Ama sonra (Size ihtiyacımız yok. Kusura bakmayın, iyilikle ayrılalım) dedik. IMF'de (Evet bize ihtiyacınız yok. Bunu görüyoruz) dedi. (Allahaısmarladık) dediler ve gittiler. 3 yıldan beri Türkiye IMF'siz yönetiliyor. Memleketini seven insan başarılı olur. Helali haramı bilen insan başarılı olur. Hakkı, batılı bilen, eksiği, fazlayı bilen insan başarılı olur. 24 saatin 22 saatini ayakta geçiren, her toplantıya koşan bir insan, Allah'ın lütfü olmasa nasıl ayakta kalır? Ankara'nın dışına çıkmamış, lüks otellerden dışarıya gitmemiş kişiler, bu ülkeyi bugüne kadar getirmiş ama nasıl getirildiğini görüyoruz. Bir onlara bakın, bir de bu kadroya bakın. Başarının tesadüf olmadığını görürsünüz." -"KİMSE SIFIR İŞSİZLİK BEKLEMESİN"- Arınç, işsizliğin dünyanın sorunu olduğunu, kimsenin sıfır işsizliği beklememesi gerektiğini kaydetti. Göreve geldiklerinde yüzde 14 olan işsizlik oranını yüzde 10'lara çektiklerini ifade eden Arınç, işsizlik oranının Portekiz, İspanya ve bazı Avrupa ülkelerinde yüzde 20'lerin üzerinde olduğuna dikkati çekti ve "İşsizlik mutlaka olacak ama asgari seviyede olması temennimiz" dedi. Ülkede fakirlik ve yoksulluğun da olacağını, ABD'de, Avrupa ülkelerinde de dilenen insanlara rastlandığını bildiren Arınç, "Bizde de fakirlik, yoksulluk olacak. O zaman da sosyal devletin gereği olarak o arkadaşlara ayni, nakdi yardım yapacağız. Ama (Herkesin evi, bağı, arabası olsun) böyle bir şey ütopyanın ötesindedir. Böyle bir şey yok. Çalışacak, üretecek, kazanacak insanlar. Bir kısmı da bu imkanları bulamayacak, fakir, yoksul olacak. Siz o zaman sosyal devlet olarak o insanlara haysiyetli yaşamın gereğini vereceksiniz" diye konuştu. Arınç'ın dışında, Ahmet Nazif Zorlu (Yılın Ulusal Girişimcisi) Anemon Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akçura (Yılın Yerel Girişimcisi) ve Serkan Öngider'e (Dernek Üyesi Girişimci) ödül verildi.