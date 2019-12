-ARINÇ: İHL'Lİ NE DAĞA ÇIKTI, NE ADAM VURDU BURSA (A.A) - 07.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bazı siyasetçilerin, ''Şöyle dokunuverdiğiniz zaman 'dağa çıkarım ha' diye feryat ettiklerini'' belirterek, ''İmam hatip liselerinin (İHL) kapatılmasına, öğrencilerinin perişan edilmesine, binalarının ellerinden alınmasına rağmen, hiçbir İHL'li ne sokakta bağırdı, ne dağa çıktı, ne adam vurdu ne de sokaklarda araç yaktı. Onların hepsi tertemiz inançlı, ahlaklı, memleketini seven, bayrağını, toprağını seven sevgili insanlardır. Allah'a hamdolsun bugün alnı açıktır İHL'lilerin, başı diktir. Mücadelelerini hukuk bazında kazanmışlardır '' dedi. Bursa İmam Hatip Mezunları Derneğinin (BİHMED) kahvaltısına katılan Arınç, yaptığı konuşmada, imam hatip lisesi (İHL) öğrencileri ve mezunları arasında çok iyi ilişkilerin, çok güzel dayanışmanın, çok samimi bağların var olduğunu söyledi. Arınç, şöyle devam etti: ''Tabii İHL mezunlarının gerek bürokraside ve siyasette gerekse ticaret ve serbest çalışma ortamında çok başarılı yerlerde bulunduklarını biliyoruz. Hamdolsun İHL'ler ve orada okuyan çocuklar ve onların mezunları toplumda çok saygın bir yere sahiptir, Allah'a çok şükür. 1940'lı yılların sonunda başlayan ve bugün de hala devam eden binlerce, on binlerce öğrencisi bulunan ve bizim Tevhid-i Tedrisat Kanunu içerisinde yer almış, müfredat, ders programları ve çok iyi öğretmenleriyle çok iyi bir gençliğin yetişmesine yol açmış bu okullarımızdan endişe duymaya, korku duymaya hiçbir zaman yer yoktur. Bunlar memleketin tertemiz çocuklarıdır. Milli eğitimin okullarında okuyorlar, öğretmenlerinden ders alıyorlar ve milli eğitimin kitaplarıyla hayatlarını, geleceklerini tanzim etmeye çalışıyorlar.'' Arınç, ''Türkiye'nin tek partili dönemden bugüne geleneksel korkularının, endişelerinin var olduğunu'' ifade ederek, ''Birilerinin böyle bir korkusu, endişesi var. Bu okulların sayısının artması, bu okullardan mezun olanların en büyük üniversitelere girmesi kaymakam, hakim ve savcı olması, bir mühendis olması, bir hesap uzmanı olması birilerini korkuttu. Çok yanlış, çok yanlış bir şey. Ama bunu maalesef hep beraber yaşadık. Gün geldi sadece bu korku sebebiyle hukuk dışına çıkıldı. Hukuk dışı kararlar alındı, zulmedildi, haksızlık yapıldı'' şeklinde konuştu. -''(İŞGAL EDERİZ, PARAMPARÇA EDERİZ, ADAM VURURUZ) DEMEDİK''- ''Değerli kardeşlerim. Çok şükür artık o günleri üzerimizden atmaya yeni bir sayfayla binlerce öğrencimizi bu okullardan pırıl pırıl gençler olarak yetişmesine zemin hazırlayacak noktaya gelmiş bulunuyoruz'' diyen Arınç, 1990'lı yılların sonunda yürürlüğe konulan ve son dönemde değiştirilen, meslek lisesi mezunlarının puanlarının üniversiteye sınavlarında düz lise mezunlarına göre düşük katsayı ile hesaplanması uygulamasına da dikkati çekti. Arınç, ''Katsayı meselesi çok uzun bir hukuk mücadelesinin sonucudur. Bir defa çıktı, iptal edildi, bir defa çıktı iptal edildi ama 40 defa iptal etseniz, 41 defa çıkaracağız düşüncesiyle sonunda üç aşağı beş yukarı tamamen değil, neticeye ulaştık, kavga etmedik, dağa çıkmaktan bahsetmedik. 'İşgal ederiz, paramparça ederiz, adam vururuz' demedik. Bugün Türkiye'de bazı siyasetçiler var ki şöyle dokunuverdiğiniz zaman 'dağa çıkarım ha' diye feryat ediyor. İmam hatip liselerinin kapatılmasına, öğrencilerinin perişan edilmesine, binalarının ellerinden alınmasına rağmen, hiçbir İHL'li ne sokakta bağırdı, ne dağa çıktı, ne adam vurdu ne de sokaklarda araç yaktı. Onların hepsi tertemiz inançlı, ahlaklı, memleketini seven, bayrağını, toprağını seven sevgili insanlardır, Allah'a hamdolsun. Bugün alnı açıktır İHL'lilerin, başı diktir. Mücadelelerini hukuk bazında kazanmışlardır '' dedi.