-ARINÇ: İFTİRA ATIYORLAR GÜMÜŞHANE (A.A) - 24.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, siyasi kavga isteyen liderlerin 'hayır' kampanyası yürüttüklerini belirterek, ''Hakaret ediyorlar, hatta şerefe, namusa ilişecek sözler söylüyorlar. Bizim gibi çok şükür anası, atası belli, memleketi belli, kalbi vicdanı belli insanlara bile sıkılmadan, utanmadan, 'terör örgütüyle pazarlık yapmışlardır' diyerek iftira bile atabiliyorlar'' dedi. Arınç, partisince Gümüşhane Atatürk Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yaklaşan referandum sürecine değinerek, ''Sandığa gittiğinizde seçim yapmıyorsunuz, iktidar değişmeyecek. Muhalefet değişmeyecek, inşallah değişir tabi, kendi içinde değişir. Türkiye'de 10 ay sonra seçimler var. Benimle kozunu paylaşmak isteyen varsa seçimde karşıma çıksın. Şimdi seçim zamanı değil. İktidarla boğuşacak zaman değil. Bu anayasa değişikliği faydalı mı, zararlı mı, iyi mi, kötü mü bunu konuşacağız. Biz iyi tarafını söylüyoruz. Siz de biliyorsanız kötü tarafını söyleyeceksiniz, hayır diyeceksiniz. Bu kadar da rahatız. Çünkü bizim milletimiz iyiyi kötüden ayırt edebilecek çok şükür akla da, bilgiye de sahiptir'' diye konuştu. -''BAHÇELİ, OKTAY VURAL İSTİYOR DİYE 'HAYIR' OYU KULLANMAK YANLIŞ BİR HAREKET OLUR''- ''Siyasi liderler, Kılıçdaroğlu da sayın Bahçeli de BDP de diğerleri de istediği kadar hayır desin, o partilerin tabanları, bu memleketin tertemiz insanları'' diyen Arınç, şöyle devam etti: ''O partilerin tabanlarında, MHP'de olup da sivil iradeyi arzu etmeyen insan var mıdır? Darbeden zarar görmeyen bir insan var mıdır? 12 Eylül ülkücülerinden o zulümleri dinleyip de bugün 12 Eylül'ün izlerini sileceğiz diyen bir anayasa değişikliğine hayır demeyi düşünen birisi olabilir mi? Anayasa Mahkemesini, HSYK'yı güçlendirmek hangi MHP'li arkadaşımın işine gelmez. Biz demokrasi noktasında birbirimizden farklı değiliz. Memleketin gerçeklerine hep beraber sahip çıkıyoruz. Partisi farklı diye kimseyi göz ardı etmeyiz. Halkın seçtiği kimse, biz ona selam dururuz, ona saygı gösteririz, onun işini yapmaya çalışırız. O yüzden bir anayasa değişikliğine Bahçeli, Oktay Vural istiyor diye 'hayır' oyu kullanmak yanlış bir hareket olur. MHP'nin gerçek tabanına düşen, bu anayasa değişikliği Türkiye'nin demokrasisi için yararlı mıdır, değil midir, darbecilerden hesap sormak mıdır, değil midir, cezaevlerinde katledilen, idam sehpalarına gönderilen fidanların hukukunu korumak için hayır mı vereceğiz, evet mi vereceğiz, bunu düşünmek gerekiyor.'' Arınç, şöyle konuştu: ''Her partinin tabanı çok şükür tertemiz insanlardır. Ben onlara hiçbir şey demiyorum. Ama siyasi kavga isteyen liderler, hayır kampanyası yürütüyorlar. Hakaret ediyorlar, hatta şerefe, namusa ilişecek sözler söylüyorlar. Bizim gibi çok şükür anası, atası belli, memleketi belli, kalbi vicdanı belli insanlara bile sıkılmadan, utanmadan, terör örgütüyle pazarlık yapmışlardır diyerek iftira bile atabiliyorlar. Terör örgütüyle pazarlık mı, onlarla konuşmak mı, onları muhatap almak mı, bu dünyanın en büyük zilletidir, hiçbirimiz buna tenezzül etmeyiz, hiçbirimiz böyle bir rezaleti işlemeyiz.'' -''GÖZLERİ KARARMIŞ İNSANLARA ALLAH FERASET VERSİN''- Bülent Arınç, terörle mücadele ettiklerini vurgulayarak, ''Şehitlerimizin kanları var, gazilerimiz var. Bizim görevimiz, onu artık bu ülkede huzuru bozacak bir güç olmaktan çıkarmak, silahsız hale getirmek, tasfiye etmek, yok etmek, aklınıza ne gelirse gelsin. Ben bir evet veya hayır kampanyası için kiminle pazarlık yapabilirim. Bana inanmayacaksınız da dağda yüzlerce insanın katili olan bir alçağın sözüne mi inanacaksınız. Bu kadar yalan bir iftira olmaz. Bu bizi çok üzüyor ama bizi üzenleri Allah ıslah etsin. Gözleri kararmış insanlara Allah feraset versin'' dedi. Arınç, 8 yıldır yaptıklarının, vicdanlarının ortada olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: ''Bu ülkenin Başbakan'ı için komplolar kuranlar, suikast düzenlemek isteyenler, plan üzerine plan yapanlar şunu söylüyorlardı, 'Bu ülkenin başında imamhatip mezunu Başbakan görmek istemiyoruz, eşinin başı örtülü Başbakan istemiyoruz, eşinin başı örtülü Cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğiz' dememişler miydi? Biz onlardan birisiyiz. Sen nasıl olur da inancı sebebiyle kendisine zulmedilen insanlara bu iftiraları yapıştırabiliyorsun. Allah seni ıslah etsin.''