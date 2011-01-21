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Politika

ARINÇ İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİ TURGUTLU (A.A)

21 Ocak 2011 17:21

-ARINÇ İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİ TURGUTLU (A.A) - 21.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Danıştay 8. Dairesinin, ''2010 Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)'' sonbahar dönemi kılavuzundaki kılık kıyafetle ilgili düzenlemelerin yürütmesini durdurması kararına ilişkin ''üzücü'' değerlendirmesinde bulunarak, ''Yüksek yargının mutlaka içtihat değişikliğine ve görüş değişikliğine ihtiyacı var'' dedi. Arınç, Manisa'da Turgutlu Belediyesini ziyaretinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bakan Arınç, Danıştay 8. Dairesinin ALES sonbahar dönemi kılavuzundaki kılık kıyafetle ilgili yürütmeyi durdurmasına ilişkin soru üzerine, ''Üzücü bir karar olarak nitelendiriyorum. Danıştay'ın bu ve buna benzer kararları var. Yüksek yargının mutlaka içtihat değişikliğine ve görüş değişikliğine ihtiyacı var. Yüksek yargıda da şunu kabul ediyorlar, içtihat değişikliği zor bir şey değil. Artık özgürlükçü bir anlayışla davranmalıyız. Kanunlar, yönetmelikler özgürlükçü anlayışla uygulanırsa, bu tür sorunlar çıkmaz'' dedi.

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