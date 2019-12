-ARINÇ: 'İÇİNİ OYMUŞLAR' DEMEK TSK'YA HAKARETTİR İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un, Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Zonguldak şubesi ziyareti sırasındaki sözlerini eleştirerek, ''(Kağıttan kaplanmış, içini oymuşlar) demek Türk Silahlı Kuvvetlerine doğrudan hakarettir'' dedi. Arınç, Almanya'daki temaslarını tamamlayarak yurda dönüşünde, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin ''CHP Genel Başkan Yardımcısı Batum'un Zonguldak'taki Atatürk Düşünce Derneğindeki, Türk Silahlı Kuvvetleri için söylediği 'Meğer kağıttan kaplanmış, meğer Amerika içini oymuş' yolundaki sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Süheyl Batum, siyasette ve CHP de yeni bir görev üstlendi. Profesör etiketi var. Bir bilim adamı hüviyeti ile siyasete katıldı. Ama itiraf etmek gerekirse, her ağzını açtığında hakaretler yağdıran, kişilik haklarına riayet etmeyen, insanların özeline her zaman karışan agresif bir dil kullanıyor. Bu bir siyasetçiye doğrusu hiç yakışmıyor. Sezen Aksu'ya 'sazan' derken Bülent Arınç'ı 'zerdüşt' ilan ederken, başkalarına başka türlü hakaretler bulmaya çalışırken bilim adamı sıfatını bir tarafa koyması lazım. Bu sokaktaki düz vatandaşın ağzına bile yakışmaz. Şimdi Süheyl Batum'un, Silahlı Kuvvetlerle ilgili yakıştırmasına baktığınız zamanda, aynı agresif, aynı çatışmacı, aynı tahkir edici, ifadeleri sezebiliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerini veya orduyu eleştirmek mümkündür. Her kurum eleştirilebildiği gibi... Ben de şahsen siyasi hayatımda Silahlı Kuvvetleri kurum olarak değil, içinde yanlış yapanlarla birlikte eleştiriyorum. Çünkü her kurum içinde yanlış yapanlar, suç işleyenlen olabilir. Onları eleştirmek başka şeydir, kurumu eleştirmek başka şeydir. Gerekirse kurumu eleştirebilirsin ama bu eleştirilerinizi düzeyli bir şekilde yapmalısınız. 'Kağıttan kaplanmış, içini oymuşlar' demek Türk Silahlı Kuvvetlerine doğrudan hakarettir.'' Batum'un, TSK'ya yönelik sözlerini askerin askerlik görevini çok iyi yapmadığından ötürü söylemediğini ifade eden Arınç, şöyle devam etti: ''Asker, sivil hayata ve sivil iktidara müdahale etmediği için söylüyor. Süheyl Batum'un aklından geçen şudur: 'Ne güne duruyorsunuz? Bu AK Parti iktidarını niçin bugüne kadar indirmediniz? Nedir bu yaptığınız, (Balyozlar), (Kafesler) hep boş şeylerle uğraşmışsınız. Bunları neticeye bir türlü ulaştırmamışsınız'. Bunu söylemek için 'kağıttan kaplanmış' gibi bir hakareti ağzından çıkarabiliyor. Batum'un bu tarz konuşmalarını, geçmişten bu yana çirkin bulduğumu ifade etmek isterim. Hiçbir zaman hakaret etmeyeceğiz. Eleştiriyi sonuna kadar yapacağız. Ama ikisinin arsındaki farkı da bir siyasetçi olarak her zaman ortaya koyacağız.''