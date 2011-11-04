-Arınç: İçerde olurlarsa bir yanımız eksik kalır ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, tutuklu milletvekilleriyle ilgili, ''Bu insanları beğenmeyebilirim, fikirlerine katılmayabilirim, ama milletvekillerimizi korumamız lazım. Siyaseti güçlendirmemiz, parlamentoyu güçlendirmemiz lazım. Çünkü bunlar, orada (TBMM) olmalı ki siyaset yapabilelim. Bunlar orada olmalı, içeride olursa bir yanımız eksik kalır'' dedi. Kanal 24 televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunar Arınç, millet iradesinin milletvekili yaptığı insanların içeride kalmamaları ve bu kişilerin parlamentoya gelerek, yasama görevinde üzerine düşeni yapmaları gerektiğini belirtti. Arınç, tutuklu milletvekillerinin, serbest bırakılmaları halinde kaçabilecekleri ve delilleri yok edebilecekleri yönünde endişeye düşmemek gerektiğini ifade etti. -''Bu projeden geri adım atmak söz konusu değil''- Bülent Arınç, ''AK Parti, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nden geri adım atacak mı'' sorusu üzerine, bu projeden geri adım atmanın söz konusu olmadığını bildirdi. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nin, Türkiye için çok önemli bir proje olduğunu, bunu başardıkları takdirde Türkiye'nin siyaset, toplumsal barış, ekonomi ve dış politika açısından daha güçlü olacağına inandıklarını söyledi. Toplumsal barışı korumanın, Türkiye'de özgürlüklerin ve büyümenin dinamosu olacağına işaret eden Arınç, toplumsal barışı korumak için de Türkiye'de yaşayan tüm unsurların temel haklara sahip olması gerektiğini vurguladı. Arınç, temel haklar önündeki engelleri kaldırmanın, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi ile mümkün olacağını söyledi. Terörle mücadelenin, bağımsız, kendi usullerince yönetilmesi gereken bir konu olduğuna da dikkati çeken Arınç, ''Bir kimse kendi kimliğini rahatlıkla ifade edemiyorsa, bu bir temsilde haksızlık demektir. Bu haksızlık teröre yönlendirebilir. Dolayısıyla, herkes etnik kimliğini, inancını, inançsızlığını ifade edemiyor ve bunun önündeki engelleri de biz kaldıramıyorsak, bu tepki onları o tarafa götürebilir'' dedi. ''Dağdan inmeyi teşvik etmek istiyorsanız, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi içinde yapacağımız çok şey vardır. O insanı dağa çıkmaya mecbur eden, inandıran 10 sebep varsa onları Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi içinde çözmemiz lazım'' ifadelerini kullanan Arınç, dağa çıkmaya ihtiyaç bırakmayacak düzenlemelere gidileceğini, yapılan düzenlemelere rağmen yine de terör eylemi gerçekleştirenlere karşı uygulanacak yaptırımların güçlendirileceğini kaydetti.