-Arınç: ''Hizmetkar bir hükümetiz'' AKHİSAR (A.A) - 11.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, siyasi istikrarın ekonomik istikrarı beraberinde getirdiğini ve ülkenin büyük bir ekonomik gelişme gösterdiğini belirterek, ''Türkiye'de siyasal istikrar olmasaydı bugünleri görmemiz mümkün değildi'' dedi. Arınç, Manisa'nın Akhisar ilçesine yapılan Akhisar Rüzgar Enerji Santrali'nin (AKRES) açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisin Türk sanayisine ve Türkiye'nin geleceğine hayırlı hizmetler vermesi temennisinde bulundu. Türkiye'nin 2010 yılı büyüme hızında dünya üçüncüsü, 2011'in ilk çeyreğinde ise dünya birincisi olduğunu belirten Arınç, yüzde 11'lik büyüme hızının sürekli devam etmeyeceğini, etmemesi de gerektiğini, yüzde 6-7'lik bir büyüme hızının Türkiye için gerçekçi olduğunu, bundan daha aşağıya düşülmeyeceğine inandıklarını söyledi. AK Parti hükümetinin yaptığı çalışmaları anlatan Arınç, ''Hizmetkar bir Hükümetiz. Başbakanımız ve bakanlarımız çok başarılı. 9-10 yıldır Türkiye'nin hizmetindeyiz. Bu yollar bu dönemde yapıldı. Bu okullar bu dönemde yapıldı. Bu sanayi bu dönemde gelişti. Yüzlerce gölet yaptık. Sulama kanalları inşa ettik. Hepsi ülkemiz için. Ülkemizin refahı, mutluluğu için. Bu bir kıskançlık değil. Daha çok yapacağız daha iyisini daha güzelini yapacağız. Milletten aldığımızı son kuruşuna kadar milletimizin refahı mutluluğu huzuru için harcayacağız. Bu bizim de görevimizdir'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Arınç, Türkiye'nin ihracat rakamlarının ''çok güzel'' olduğunu, global ekonomik krizin en etkin olduğu son 3 yılda 110 milyar dolarlık ortalama ihracat rakamına, şu anda ise 130-140 milyar dolara ulaşıldığını, işsizlik rakamlarının düştüğünü, enflasyonda iyi bir noktaya gelindiğini, büyümede, ihracatta iyi noktada bulunulduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Makro ekonomik göstergeler denildiği zaman, Türkiye'deki bu göstergelerin olumlu olduğunu söylemek herkes için toplu kanaat olacak. Şu anda Türkiye nerede Yunanistan nerede? Fransa, İspanya, Portekiz nerede, Türkiye nerede? Biz çok şükür bu global ekonomik krizden en az zarar görmüş ve hatta bu riskleri fırsata çevirmiş bir ülkeyiz. Türkiye'de memur maaşları da işçi maaşları da emekli maaşları da gününde hatta gününden önce ödeniyor. En yakınımızdaki Yunanistan'da maaşlar ödenemiyor. Bütün bunları alt alta yazdığımız zaman bir mektup yazmış olursunuz. Ama bu yeterli değil. Bu mektubu çok güzel zarfın içine koyacaksınız üzerine de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti diye yazacaksınız. Bu başarının temelinde bu var. İyi bir ekonomik yönetim, iyi bir sosyal, siyasal yönetim.'' Siyasi istikrarın, ekonomik istikrarı getirdiğini anlatan Arınç, şöyle devam etti: ''İkisi siyam ikizleri gibi. Ayrılması mümkün değil. Türkiye'de siyasal istikrar olmasaydı bugünleri görmemiz mümkün değildi. Yaşı büyük olanlar bunu anlar diyeceğim ama yaşı küçük olanlar da anlar. 2000-2001'e baktığınız zaman bu sözümün ne anlama geldiğini göreceksiniz. Türkiye ekonomik krizlerden perişan olmuş durumdayken eksi 9'luk büyüme hızlarından bugün artı 9'lara 10'lara çıkabildiyse bu işin bir sahibi var. Bu işin sahibi de hamd olsun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'dir. Türk halkı da buna gönülden inanıyor ki son seçimde, iki seçmenden biri oyunu vererek 'Amenna ve Saddakna' demiştir.''