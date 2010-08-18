Arınç: Hiç kimsenin gözü arkada kalmasın!

T24

'BAYKAL'IN GİDİŞİNE BENZEMEZ'

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. NTVmsnbc'de yer alan habere göre;Başbakan Erdoğan'ın 2011 seçimlerinde son kez milletvekili adayı olacağı yönündeki açıklamalarının anımsatılarak, ''Sayın Başbakan yerini kime bırakacak ya da AK Parti'de ne olacak?'' sorusu üzerine Arınç, şunları ifade etti:''Herhalde ben bu tartışmanın dışında kalırım. Çünkü benim de üçüncü dönemim. Bu hüküm parti tüzüğe konulurken çok düşünüldü. Belediye başkanları için de böyle bir hüküm var. 'Milletvekilliği üç dönemle sınırlandırılsın parti içi demokrasi açısından' denildi. Herkesin her dönem milletvekili olması doğrusu düşünülmemeli. Ben de aynı kanaatteyim.AK Parti güçlü bir parti. Kendi içinde bunu mutlaka en güzel şekilde çözecektir. Siyaseti çok iyi yapacak çok iyi yetişmiş insanlar var. Hiçbirimizin gözü arkada kalmasın. Bazı arkadaşlarımız da bu işi bitirdiler.''Maddenin değiştirilip değiştirilemeyeceğinin sorulması sorulması üzerine de Arınç, ''Kesinlikle olmaz bildiğim kadarıyla'' diyerek şöyle konuştu:''Başbakan, bunu çoktan beri söylüyor. Bu Baykal'ın gidişine benzemez. 'Ben gidiyorum ama çağırırsanız gelirim' şeklinde bir davranış değil bu. Onun da sonucunun ne olduğunu gördük hepimiz. Öyle bir gidiş ya da öyle bir karar noktasında değiliz. Ne Başbakan ne biz. Üç dönem dediysek bu üç dönem sonunda bitecek anlamındadır. Çok değerli arkadaşlarımız var, onlar devam edebilirler, siyasete yeni yüzlerle girebiliriz. Onlar başarılı olabilirler. Biz yenilenmeyi siyasi partilerin kendi iç dinamiklerini kullanmasını ve siyasete yeni yüzler yeni birikimler gelmesini her zaman önemsiyoruz.''Arınç, ''Sayın Gül de sayın Başbakan da yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olur mu? Başbakan'ın açıklaması acaba bir tüzük hükmünün ifadesinden öte Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden bir yolun işareti mi?'' sorusu üzerine Arınç, ''Yani hiç o konularda hesaba girildiğini düşünmüyorum'' yanıtını verdi.''Kalplerde olanı da Allah bilir'' diyen Arınç, ''Ama bugün masa başında oturduğumuz veya düşündüğümüz zaman, adaylıkları bir takım hesaplarla yazmak mümkün. Bunları yazanlar da çizenler iyi niyetli de olsa bence bunlarda hiçbir zarar yok. Günü geldiğinde görürüz'' şeklinde görüşünü ifade etti.Arınç, ''İkisi aynı anda aday olabilir mi?'' sorusu üzerine ''Herhalde olmazlar'' dedi.