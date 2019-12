-ARINÇ: HERKES HER ŞEYİ EN ÖNCE AA'DAN ÖĞRENECEK TRABZON (A.A) - 02.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Ajansının (AA)kuruluşundan bugüne habercilik konusunda Türkiye'nin gözü, kulağı ve dünyaya açılan penceresi olduğunu belirterek, ''Herkes her şeyi en önce AA'dan öğrenebilecek bir noktaya geliyor'' dedi. Arınç, beraberindeki Trabzon Valisi Recep Kızılcık, AK Parti Trabzon Milletvekili Asım Aykan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ile birlikte AA Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, AA İstanbul Bölge Müdürü Ümit Kanoğlu, AA İstanbul Bölge Müdürlüğü Haber Müdürü Zeki Gümüş'ün de yer aldığı ziyarette AA Trabzon Bölge Müdürü Murat Kaban, kurum çalışmaları hakkında Arınç'a brifing sundu. Arınç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AA'nın 90 yıllık milli bir kuruluş olduğunu belirterek, ''İstiklal mücadelemiz süresince ve TBMM ilk toplantısını yaptığı zaman da AA'nın kurulmasını büyük Atatürk emretmişti. O günden bu yana da özellikle habercilik konusunda Türkiye'nin gözü, kulağı, dili ve bütün dünyaya açılan penceresi oldu. Bu yıl da 90. yılını kutlamıştık. Ümit ediyorum ki daha nice yıllar bu görevine başarıyla devam edecek'' diye konuştu. Görüntülü haberle birlikte AA'nın kıymetinin biraz daha arttığını ifade eden Arınç, ''Türkiye'de olan, yurtdışı temsilciliklerimizden aldığımız ve uluslararası haber kuruluşlarıyla beraberliğimizin sonucu habere en kısa zamanda ulaşmak ve haber değeri taşıyan her yerde bizzat olmak AA'nın hedeflerinden birisi oldu. Bugün bu ajans sayesinde hem abonelerimize hem de bütün dünyaya imkan ve yer olduğunda en taze haberleri geçebiliyoruz. Herkes her şeyi en önce AA'dan öğrenebilecek bir noktaya geliyor'' dedi. Arınç, dünyada bu konuda çok ileri ülkeler ve ajanslar da olduğunu vurgulayarak, ''AA'nın bir rakibi de onlardır. Biz kendi yerel ölçeğimizde Türkiye'de ajansın merkezi Ankara olmak üzere, bütün Türkiye'de muhabirleri, temsilcilikleri ve müdürlükleri var. Bunu en iyi şekilde kullanıp, habere ulaşmak istiyoruz'' diye konuştu. -''TÜRKİYE'NİN SESİNİ BÜTÜN DÜNYAYA DUYURMAK AA İLE MÜMKÜN HALE GELDİ''- Trabzon'un geçmişten bu yana basın gücünü kuvvetli olarak kullanan bir il olduğuna dikkati çeken Arınç, şöyle devam etti: ''Önemli gazeteler var ve tirajları gayet yüksek. Televizyonların bir kısmı uydular aracılığıyla her taraftan da izlenebiliyor. Yüzyılları bulan bir gelenektir bu. Trabzon'da matbaanın olması, gazetelerin basılması, bu konuda birbiriyle yarışan iddialı bir medya gücünün bulunması hepimizin dikkatini çekiyor. Biz bir taraftan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüzle yerel basını güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan radyo ve televizyon yayıncılığını düzenleyen ve denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz aracılığıyla yine önemli çalışmalar yapıyoruz. TRT ve AA ile de haber peşinde koşuyoruz. Çok şükür Türkiye'de aldığımız mesafe gayet önemlidir.'' Arınç, Türkiye'de 2004'te Basın Kanunu ile ileri bir adım atıldığını vurgulayarak, ''Şimdi de Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Kanunu'nu yenilemek suretiyle bu alanda da önemli mesafe alacağız. Ümit ediyorum ki önümüzdeki haftalarda bu kanun TBMM'de kanunlaşmış olacak, genel kurulda görülmüş olacak'' dedi. AA ile ilgili hedefleri bulunduğunu anlatan Arınç, şunları söyledi: ''Hem 90. yıl vesilesiyle hem de Sayın Genel Müdür ve yönetim kurulunun yaptığı çalışmalarla bir yol haritası çizildi. Uluslararası kuruluşlardaki üyeliğimizin yanında Türkiye'de de AA logosunu taşıyan haberlerimizi daha güçlü, daha etkili hale getirmek için projelerimiz var. Bir taraftan web sayfaları dolayısıyla internet aracılığıyla herkese ulaşmak da mümkün. Bir taraftan da başka dillerde haberciliği yaparak Türkiye'nin sesini bütün dünyaya duyurmak da AA ile mümkün hale geldi.'' AA Trabzon Bölge Müdürlüğü çalışanlarıyla bir süre görüşen Arınç, ziyarette kendisine ikram edilen kuru incir ve cevizden, ziyarete katılan bazı davetlilere ve gazetecilere ikram etti.