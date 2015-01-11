Arınç: Haziran'a kadar hükümeti devirmek istiyorlar

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Paralel Yapı, güçleri yeterse, gizli açık ittifaklarla haziran seçimlerine kadar bu hükümeti devirmek istiyor. Hiçbir hükümet bu devletin içinde paralel yapıya müsaade edemez" diye konuştu.

Arınç, AKP Bursa 5. olağan kongresinde konuştu.

Arınç'ın açıklamaları şöyle:

'Hesabını soracağız'

Paralel Yapı'ya karşı mücadelenin hiç bir zaman bu işin içinde olmamış kişilere, gruplara yönelik olmadığını belirten Arınç, "Bizim partimizin adı adalettir, adalet ve haktan ayrılmayacağız" dedi. Buna karşın ihanet içinde olanlarla mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Arınç, "AK Parti iktidarına karşı ihanet içinde olanları asla affetmeyeceğiz, bunların hesabını tek tek soracağız" şeklinde konuştu. Haziran seçimlerinde partisininbaşarılı olacağını sözlerine ekleyen Arınç, "Hiç bir endişe, hiç bir tereddüt ve korku yaşamayın, bu hükümet ayakta kaldıysa bu mücadeleyi yaptığı içindir. Haziran seçimlerini büyük bir başarı ile tamamlayacağız" ifadelerine yer verdi. Bir yıl önce hiç ümit ve tahmin etmedikleri bir ihanetle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü.

'Asla affetmeyceğiz'

Bu devletin içinde hiç bir hükümet, bu devletin yapısına paralel başka bir yapıya müsaade edemez. Biz de müsaade etmeyeceğiz. Yüzümüze gülerek, arkamızdan bu devleti ele geçirmek için çalışan, kendilerine her türlü imkânı bahşeden AK Parti iktidarına karşı ihanet içinde olanları asla affetmeyeceğiz. Bunların tek tek hesabını soracağız. Elbette bunları yapanlardan, bunları planlayanlardan, gizli şer odaklarıyla işbirliği yapanlardan bahsediyorum. Yoksa mücadele, hiç bir zaman bu işin içinde olmamış kişilere; gruplara yönelik değildir. Bizim partimizin adı adalettir, adalet ve haktan ayrılmayacağız. Hukuku temel prensip yapacağız. Yargının önüne, idari kararlarla alacağımız bütün kararlara şer odaklarını koyacağız. İsterse adı paralel olsun, isterse başka odak olsun, hepsiyle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir endişe, hiçbir korku, hiçbir tereddüt yaşamayın. Bu hükümet ayakta kaldıysa, bu mücadeleyi yaptığı içindir. Bundan sonra da yapacaktır. Haziran seçimlerini büyük başarı ile tamamlayacağız.