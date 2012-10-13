Arınç: Referandum süreci engele takılabilir

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yerel seçimlerin öne alınmasını öngören teklifin referandum eşiğinde kabul edilmesinin çok üzücü olduğunu belirterek, "Anayasa'da bir hüküm var. seçimlerin yapılmasından bir yıl önce bir değişiklik yapılırsa o seçimde uygulanmıyor. Yani bu haliyle referandum süreci bu engele takılabilir" dedi.

Arınç, İstanbul Küresel Forumu kapsamında "İslamofobi; Irkçılığa Yaklaşımlarda Adalet Sorunu" başlıklı oturumda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Yerel seçimlerin öne alınmasını öngören teklifin referandum eşiğinde kabul edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz-" sorusu üzerine Arınç, "Sonuç üzücü" dedi.

Mahalli seçimlerin hemen hemen 6 ay öncesine alınması için AKP ve MHP gruplarının müştereken bir teklif verdiklerini hatırlatan Arınç, iki partinin genel başkanlarının da yöneticilerinin de bu değişikliğin yapılması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

İki partinin milletvekili sayısı toplamının da 367'nin biraz üzerinde olduğunu belirten Arınç, şöyle konuştu:

''Dün zannediyorum her iki partiden de 8 milletvekili oylamaya katılamamış. Ama buna ilaveten bir 8 oy daha çıkması gerekirdi. Anlaşılıyor ki, mevcut oy kullanan milletvekilleri içerisinden bu değişikliği uygun görmeyenler olmuş. Bunlar MHP içinden midir yoksa AK Parti grubundan mıdır bilemiyorum. Ama çok yanlış yapmışlardır, çünkü iki partinin genel başkanı ve grup yöneticileri, kendi imzalarıyla bir kanun teklifi vermişlerse, Anayasa değişikliğine 'evet' demişlerse bunun parlamentodan geçmiş olması gerekirdi.''

Arınç, aslında kınanacak partilerden birisinin de CHP olduğunu ifade ederek, teklife imza vermeyen CHP'den bazı konuşmacıların destek olacaklarını ifade ettiklerini hatırlattı.

Bülent Arınç, ''Ama anlaşılıyor ki, CHP erken seçim istemiyor. Seçimden korkuyor ve son çıkan anketlerde oy nispetini kendisi için yeterli görmüyor'' dedi.

Kimsenin kalbini yarıp bakamayacağız

CHP ve BDP'li milletvekillerinin oy vermediği Anayasa değişikliğinde 7 oyun eksik kalmış olmasının sorumlusunun, gizli oylama olduğu için bilinemeyeceğini kaydeden Arınç, şu değerlendirmede bulundu:

'Ama sanıyorum ki, her parti diğerini suçlayacaktır, 'Biz verdik, siz vermediniz' diyecektir. Biz de kimsenin kalbini yarıp bakamayacağız. Bunun sonucu Cumhurbaşkanı'nın takdirlerindedir. Tekrar meclise gönderir mi, yoksa doğrudan referandumu mu tercih eder, onu göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın kararını bekleyeceğiz. Ondan sonra da bu konunun ya kapanmış olduğunu veya referanduma gidebileceğini hep beraber göreceğiz."

Başbakan Yardımcısı Arınç, ''Siz referanduma gidilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna, ''Ben bir şey düşünmüyorum. Kişisel düşüncemi söylediğim zaman üzerime geliyorsunuz sonra'' yanıtını verdi.