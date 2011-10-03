-Arınç hastanede inceleme yaptı MANİSA (A.A) - 03.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa'da özel bir hastanede incelemelerde bulunarak hastaları ziyaret etti. Arınç, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Çerçi'nin genel müdürü olduğu, kısa süre önce hizmete açılan Özel Grand Medical Hastanesini ziyaret etti. Hasta servislerini ziyaret eden ve hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Arınç'a, hasta yakınlarından Fatma Çınar, ''Çok iyi bir hastane, boşuna almamışsınız bu oyları'' dedi. Bu sözler üzerine Arınç da Çınar'a, ''Millet kara kaşımıza kara gözümüze oy vermiyor'' diyerek espri yaptı. Daha sonra Arınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel Grand Medical Hastanesi'nin Manisa'da büyük bir yatırımla faaliyetine başladığını belirterek, hastanenin kentin yanı sıra bölgeye de hizmet edecek kapasitede olduğunu söyledi. Hastanenin çok deneyimli, başarılı doktor ve sağlık ekibi ile donanımlı ameliyathaneleri, acil servisi ve laboratuvarlarıyla, hastalarına hizmet verdiğine değinen Arınç, ziyaret ettiği hastaların da bu yöndeki memnuniyetlerini dile getirdiğini hatırlattı. Özel hastanelerin son yıllarda büyük gelişme kaydederek çok önemli ve başarılı hizmetler yürüttüğünü de dile getiren Arınç, Grand Medical Hastanesi'nin ortaklarından Üzeyir Dindar, Kanber Ali Ata, Genel Müdür Dr. Mehmet Çerçi ve Başhekim Melek Çerçi'ye başarı dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında Arınç'a eşlik eden Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz de sağlığın insana dair en önemli hizmetlerden biri olduğunu ifade ederek, yapılan hastanenin Manisa ve çevresi için önem taşıdığını söyledi. Özel Grand Medical Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Çerçi de ziyaretin anısına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, Mevlana'nın ''Gönül vermezsen, gönül alamazsın'' sözünün yazılı olduğu tabloyu, Vali Daşöz'e de lale resminin bulunduğu tabloyu hediye etti.