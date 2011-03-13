-ARINÇ: HALK KİMİ SEÇERSE ONA SAYGI GÖSTERİRİZ SAMSUN (A.A) - 13.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Halk kimi seçerse biz ona saygı gösteririz. Bütün belediyelerimiz, bizim için saygıya değerdir. Onlara da yardımcı olmak, onlara merkezi Hükümetten alabilecekleri desteği en yüksek noktada vermek, bizim görevimizdir'' dedi. Arınç, açılış, temel atma töreni ve Türkiye Buluşmaları Toplantısına katılmak için geldiği Samsun'da Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, Samsun'un sürekli gelişen il olduğunu belirten Arınç, istatistikler, rakamlar ve grafiklerin. Samsun'un her alanda büyük bir gelişme kaydettiğini gösterdiğini vurguladı. -''YEREL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ''- Valiliğin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret eden Arınç, burada Hükümet olarak yerel yönetimleri güçlendirmek için yaptıkları çalışmalara değindi. AK Parti'nin, yerel yönetimleri güçlendirmek istediğinin altını çizen Arınç, ''Belediyelerimizi, il özel idarelerimizi hantal yapıdan ne kadar kurtarabilirsek o kadar başarılı olabileceğimize inanıyoruz'' dedi. Belediyeler, belediye gelirleri, il özel idareleri ve büyükşehir belediyeleri kanunlarının çıktığına işaret eden Arınç, Kamu Yönetimi Temel Yasası'nın çıkarılamadığını anımsatarak şöyle devam etti: 'O zamanki Cumhurbaşkanı tarafından yasaya itiraz edilmişti. Yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Biz şimdi büyükşehir belediyelerimizi güçlendiren bir yapıya kavuşturduk. Samsun'un yeni yapılandırılması da Samsun'a karar alma noktasında çok büyük bir güç getirdi. Biz yerel yönetimleri güçlendiriyoruz, güçlendirmeye devam edeceğiz. Halkımızın seçtiği başkanlara ve belediye meclislerine her zaman güvendik. Biz prensip olarak bunu, demokrasinin bir unsuru olarak görüyoruz. Halk kimi seçerse biz ona saygı gösteririz. Bütün belediyelerimiz bizim için saygıya değerdir, onlara da yardımcı olmak, onlara merkezi Hükümetten alabilecekleri desteği, en yüksek noktada vermek bizim görevimizdir. Biz, eski hükümetlerde olduğu gibi hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık; bunu düşünmedik bile. Belediyeleri güçlendiriyoruz, halkın tercihlerine saygı duyuyoruz. Daha çabuk karar alsınlar, daha az masrafla iş yapsınlar istiyoruz.'' -''ANADOLU AJANSINI GÜÇLENDİRİYORUZ''- Ziyaretlerin ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Basın İlan Kurumu Samsun Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Arınç, açılışta yaptığı konuşmada, Basın İlan Kurumunun Türkiye için büyük anlam ifade ettiğini vurguladı. ''Basın İlan Kurumu özellikle yazılı basında, yerel medyada, resmi ilanları tevzi eden, basının güçlenmesi, basında çalışanların daha iyi haklara kavuşması için çok başarılı çalışmalar yapan bir kuruluşumuz'' diyen Arınç, Türkiye'nin son yıllarda yazılı basında, görsel medyada çok büyük atılımlar yapıldığına değindi. Devlet Bakanı Arınç, şunları kaydetti: ''2004 yılından bugüne kadar yapılan en özgürlükçü Basın Kanunu'nu Meclis'ten çıkardık. Basın şurası toplandı, medyanın bütün ilgili tarafları ile biraraya gelindi ve yeni bir Basın Kanunu ortaya koyduk. Benim de sorumlu olduğum Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüz özellikle yerel basını güçlendirmek, yani Anadolu'daki kılcal damarlarımıza güç vermek için çok büyük hizmetler yapıyor, haber desteği, mizanpaj desteği veriyor, yerel medya eğitim seminerleri yapıyor, bölge bölge basın kartlarını dağıtırken daha adil, daha özgürlükçü çalışıyor ve Türkiye'nin son geldiği noktada, demokrasinin en gelişmiş olmasını, özgürlüklerin en kolay ve en güçlü biçimde ulaşılabileceğini ortaya koyuyor. RTÜK ile ilgili bir temel kanunu Meclisimizden geçirdik. Benim de sorumlu olduğum RTÜK, 16 yıl sonra yeni kanununa kavuştu. Bu da medyamız için çok yeni haklar getirebilecek. Bunlar, uygulamada çok daha iyi anlaşılacaktır. Anadolu Ajansını güçlendiriyoruz. Yine sorumluluk alanındaki TRT, ilk 4 kanallı TRT olmaktan çıktı, şu anda 14 kanalı ile birlikte sadece 70 milyon insanımıza değil, şu anda 550 milyon insana ulaşabilecek, farklı uydulardan yayın yapan, farklı kanallara sahip.'' Reklamların artmasının, ekonominin gelişmesi ile doğru orantılı olduğunu ifade eden Arınç, ''En son resmi ilan tarifelerinde de yeni bir düzenleme yapılarak tirajı daha az olana daha çok miktarda, daha yüksek olanlara biraz daha adaletli bir biçimde yeni bir kararname yürürlüğe girmiştir. Bugün açılan Basın İlan Kurumumuzun, Samsun'a hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyorum'' dedi.