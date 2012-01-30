-Arınç: Halid Meşal'in Türkiye'de yaşayacağı şu anda söz konusu değil ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Halid Meşal'in Türkiye'de yaşayacağı şu anda söz konusu değildir. Türk hükümeti tarafından ve farklı kaynaklardan kendilerine şu kadar milyon dolar verileceği de gerçek değildir'' dedi. Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arınç, Hamas'ın Türkiye'de ofis açacağına ilişkin haberlerle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi: ''Hamas, Türkiye tarafından geçmişten bu yana tanınan bir kurumdur, kuruluştur. Bildiğiniz gibi Filistin'de yapılan seçimlere de katılmıştır ve demokratik seçimler sonucunda da Hamas'ın kurduğu bir hükümet bulunmaktadır. Halid Meşal'in Türkiye'de yaşayacağı şu anda söz konusu değildir. Türk hükümeti tarafından ve farklı kaynaklardan kendilerine şu kadar milyon dolar verileceği de gerçek değildir. Bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Hamas ve diğer örgütlerin birleşerek Filistin hükümetinin güçlendirilmesi ve Filistin ile İsrail arasındaki barış sürecinin daha çok realize edilmesi Türkiye tarafından amaçlanmaktadır. Filistin sorunu, kendisi başlı başına yılların sorunudur. Türkiye, bu konuya yakından ilgi duymaktadır. Filistin'deki birlik ve bütünlüğün güçlenmesinin Filistin halkının yararına olacağına inanmaktadır. Hamas ve onun başındaki kişiler de bu süreçte önemli şahsiyetlerdir. Ama ilişkimiz sadece bunlarla sınırlıdır.''