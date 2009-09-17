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Politika

Arınç: Haketmediğimiz halde yüzde 47 aldık

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün akşam düzenlediği bir iftar yemeğinde ilginç bir konuşma yaptı.

17 Eylül 2009 03:00

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün akşam (16.09.2009) Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğinde ilginç bir konuşma yaptı

Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemine atıfta bulunan Arınç, 'Yine aynı derneğin bir gecesinde yaptığım konuşmanın ardından, ağzımdan çıkmadığı halde ‘Müslüman cumhurbaşkanı seçmek gerekir dedi’ diye saçma sapan yorumlar yapanlar oldu. Ben sadece bir vatandaşın elindeki pankartı, bir konuşma içerisinde değerlendirmiştim, ama bakınız benim aklımdan geçmeyen etki o kadar büyük oldu ki, Anadolu ayağa kalktı ve bu sözler karşısında millet hiç de hak etmediğimiz halde yüzde 47 oy verdi' dedi.

'Ölsem de gözüm açık gitmez'

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesini gördükten sonra 'Ölsem de gözüm açık gitmez' diyen Arınç, 'Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği, sivil, dindar, demokrat vasıflarına sahip bir cumhurbaşkanını halkın hâlâ sevdiğini ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı. Esenboğa Havalimanı’nın isminin 'Turgut Özal Havalimanı' olarak değiştirilmesinin gündemde olduğunu belirten Arınç, 'Bunun üzerinde duracağız' dedi.

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