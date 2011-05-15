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Politika

ARINÇ, HAFIZLIK TÖRENİNE KATILDI AKHİSAR (A.A)

15 Mayıs 2011 19:10

-ARINÇ, HAFIZLIK TÖRENİNE KATILDI AKHİSAR (A.A) - 15.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa'nın Akhisar ilçesinde Hilaliye Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen ''36. Hilaliye Hafızlık Merasimi''ne katıldı. Arınç, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Vali Celalettin Güvenç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ve diğer kent protokolüyle Manisa Organize Sanayi Bölgesi lokalinde bir araya geldi. Daha sonra Akhisar'da ''36. Hilaliye Hafızlık Merasimi''ne katılan Arınç'ı Hilaliye Eğitim Vakfı girişinde Vakıf Başkanı Abdullah Yılmaz karşıladı.  Etkinlikte dünya Kuran okuma birincisi Güney Afrikalı hafız Abdurrahman Sadien ile Türkiye'nin ünlü hafızları tarafından Kuranıkerim dinlendi. Arınç, etkinliğin ardından Bursa'ya hareket etti.

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