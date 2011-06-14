Arınç Guardian'a yazdı: Türkiye'de basına müdahale yok, hükümeti tehdit etmek yasak değil

T24

"Basına müdahale yok"

Arınç yazısında "darbeler döneminin kapandığını işaret eden bu tarihi seçimler gelişmiş demokrasiler kulübüne girmeye hazır olduğumuzu gösteriyor" dedi.Bülent Arınç yazısında ayrıca yeni meclisin hazırlayacağı anayasanın tüm vatandaşların sahiplendiği bir metin olacağını söyledi.Devlet bakanı yazısının bir kısmında da AKP hükümetine yöneltilen muhalif basını susturma suçlamalarına şöyle cevap vermiş:"Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında tutuklanan gazetecilerin, hükümetin muhalif sesleri bastırması olarak adlandırmak gerçeği çarpıtmaktır. Bu kişiler gazetecilik meslekleri sebebiyle değil hükümete karşı darbe girişiminde bulunmak suçlamasıyla tutuklandılar, ve yasal sürece hükümetin müdahalesi sözkonusu değildir. Ancak biz de uzayan tutukluluk sürelerinden memnun değiliz ve bir an önce yargılanmalarını diliyoruz."Bugün Türkiye'deki kitapçılarda, cumhurbaşkanımıza başbakanımıza hakaretler içerenlerde dâhil olmak üzere, muhalif yayınlar bulmak mümkün.Bu yayınların bazıları, onların aslında Yahudi ya da Ermeni olduğunu iddia ediyorlar. Dahası, hergün hükümete tehditler savuran medya organları da var. Bunların hiçbiri yasaklı değil ve yargılanmıyorlar."