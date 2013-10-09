Arınç, Gökçek'in yerine yeni bir ismi aday olarak işaret etti

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç , Ankara’nın Altındağ ilçesinde katıldığı bir açılış töreninde AKP ’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin belediyeciliğini överek, “Veysel Tiryaki artık buralara dar geliyor, başka güzel güzel, büyük büyük şeyler de olsun diyorum ama en iyisini Allah bilir” dedi. Arınç’ın övgüyle bahsettiği Veysel Tiryaki’nin ismi, bir önceki yerel seçimlerin yapıldığı 2009 yılında da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kulislerde konuşuluyordu.

Altındağ Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde (Çinçin) yapımı tamamlanan kültür merkezinin açılış törenine katılan Arınç, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda Altındağ'da yaşanan değişimi fark ettiğini ve çok önemsediğini belirtti. Özellikle Belediye sınırları içindeki Hamaönü'nde yapılanları bildiğini vurgulayan Arınç, Altındağ'ın her yerinde çok akılı bir kentsel dönüşümün yerine getirildiğini, bunda da Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin büyük paya sahip olduğunu söyledi. Arınç, Tiryaki’ye ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

Tiryaki artık buralara dar geliyor

"Ben, önümüzdeki seçim için Veysel Tiryaki beyin kararı nedir bilemiyorum ama Altındağ'da yarışacak olan arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum. Çok aday adaylarımız olacaktır. Bunlar arasında bir arkadaşımız üzerinde karar kılınacaktır. O arkadaşımız eminim ki burada şimdiye kadar yapılan hizmetleri daha ileri bir noktaya götürecektir. Bu temennim şüphesiz Veysel bey için de geçerlidir, diğer aday adayları için de geçerlidir. Biz, onları çok seviyor ve beğeniyoruz. Tabi kalbime sorarsanız, Veysel Tiryaki artık buralara dar geliyor, başka güzel güzel, büyük büyük şeyler de olsun diyorum ama en iyisini Allah bilir. Kendisi neye niyetliyse Allah gönlünde geçeni nasip etsin. Biz, ondan memnunuz, Altındağ'da memnunsa rabbim en hayırlısını nasip etsin."

İsmi 2009’da Ankara için konuşuluyordu

Arınç’ın övgüyle bahsettiği Veysel Tiryaki’nin ismi, bir önceki yerel seçimlerin yapıldığı 2009 yılında da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kulislerde konuşuluyordu. 2009’da Melih Gökçek ’in aday gösterilmeyip Tiryaki’nin tercih edileceği gündeme gelmesine karşın Gökçek AKP’nin adayı olarak yerel seçimlere katılmıştı.