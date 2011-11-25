-Arınç: Geçti o günler GEMLİK (A.A) - 25.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bundan sonra varsa bir babayiğit; darbe yapmayı aklından geçirsin bakalım. Varsa aklını kaçırmış 3-5 kişi, hala cuntacılık yapsın bakalım. Geçti o günler'' dedi. Arınç, partisinin Gemlik İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Arınç, Türkiye'de artık sosyal beraberliğin, toplumsal kardeşliğin çok iyi bir noktada olduğunu, ayrımcılığı kaldırdıklarını, insan hakları ihlallerine son verdiklerine değinerek, şunları kaydetti: ''Demokrasi düşmanlarının yargı önüne çıkmasını sağladık. Darbecileri koruyan hükümleri, sizlerin de oylarıyla referandumda kaldırdık. Şimdi 12 Eylülcüler, 28 Şubatçılar yargı önünde hesap vermeye hazırlanıyor. Çok güzel işler yapıyoruz. Siz karar verdiniz. Sizin kararınızla 26 maddesi değişti anayasanın. Geçici 15. maddesini yürürlükten kaldırdık. Bundan sonra varsa bir babayiğit; darbe yapmayı aklından geçirsin bakalım. Varsa aklını kaçırmış 3-5 kişi, hala cuntacılık yapsın bakalım. Geçti o günler. Bundan sonra demokrasi var. Bundan sonra halk iradesi, millet iradesi var. Bundan sonra sandık var, seçim var. Beğenir yüzde 50 verir, beğenmez yüzde 7'ye düşürür. Millet iradesi böyle. 99 seçimlerinde birinci parti DSP idi, yüzde 22 oy almıştı. 3,5 sene sonra 2002 seçimlerinde oyu yüzde 1,5'e düştü. MHP yüzde 18,5 almıştı, 8,5'e düştü. Anavatan Partisi 15,5 almıştı, 5,5'e düştü. Biz yüzde 32 ile başladık, yüzde 47'ye, yüzde 50'ye çıktık.'' Milletin, partilerden nefret ettiği, ülkede yolsuzluk, enflasyon, ekonomide krizin olduğu dönemlerde, paranın değerinin kalmadığı zamanda AK Parti'nin geldiğini vurgulayan Arınç, ''Böyle zamanda sandığa gitmek lüzumsuz hale gelmişti. Böyle zamanda AK Parti ortaya çıktı. Millet dürüstlüğe, güvene, cesaretli olmaya ve dik durmaya AK Parti'yi görerek karar verdi'' dedi. Partiyi kuranların, ilkeli, cesur, kararlı siyaset yapılmasını istediğini dile getiren Arınç, şöyle konuştu: ''Kimseden korkmadık, çekinmedik. Milletten aldığımız emaneti, korkumuzdan ortada bırakıp kaçmadık. Ortaya çıkan birçok bilgi ve belge gösteriyor ki, bu partinin de korkup kaçması için, yıkılması için, hükümetin bırakıp kaçması için çok şeyler yapılmış. Biz ısrarla, cesaretle, kararlılıkla demokrasinin gereğini yaptık, milletin emanetine sahip çıktık. Millet buna inandı. 27 Nisan muhtırasını hatırlarsınız. Cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz, meclis başkanıyım, meclisi topladım, içerde 361 kişi var. 367 kepazeliği diye bir şey çıkardılar ve maalesef Anayasa Mahkemesi de bunu kabul etti. Biz cumhurbaşkanı seçemedik.'' Aynı günün akşamında ''böyle bir cumhurbaşkanına izin vermeyiz'' anlamında bildiri yayımlandığını belirten Arınç, şöyle dedi: ''Bu, kırılma noktasıydı. Geçmişteki hükümetlerde başbakanlar gibi acaba AK Parti de varsa şapkası, yoksa neyi var nesi yoksa toplayıp bırakıp gidecek miydi yoksa bunun karşılığını millete güvenerek verebilecek miydi? 27 Nisan gecesi saat 23.15, 28 Nisan sabahı saat 09.00... Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına bir açıklama 'otur oturduğun yerde, sen benim emrimde bir memursun. Ben nasıl cumhurbaşkanı seçeceğimi bilirim. Anayasada yazılı olan dışında bana bir şey dayatamazsın. Anayasaya uygun cumhurbaşkanı seçmek benim görevimdir. Benim işime karışma, kendi işine bak, fazla lafa da gerek yok.' Millet bunu sevdi ve AK Parti'ye alacağından daha fazlasını verdi. Yüzde 47 matematik olarak belki çok zordu ama bu cesaret ve kararılıktan dolayı millet bereketiyle, misliyle fazlasını verdi.'' -Milletin inancı sürüyor- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, milletin inancının sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Yüzde 50'yi veriyor. Başkası yüzde 25 aldığında seviniyor, bayram ediyor. Bir başkası 'barajı aştım' diye uçuyor mutluluktan. Bazılarının çok büyük iddiaları vardı binde 6 aldığı için çok mutlu. Halbuki Bursa'da rakibimizdi 'yüzde 35 alacağız' dediklerinde dudaklar uçukluyordu. Yüzde 35'i alamadı az bir yanılma farkıyla canım binde 5 alıverdi, o da çok mutlu oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı Bursa'ya geldi bin kişiyle miting yapıyor. Ama sözüne bakarsanız yüzde 57'yi garantilemiş maşallah başbakanlığa hazır, gerdeğe girecek damat gibi maşallah büyük bir heyecan içinde. Neredeyse ertesi gün başbakan olabilecek. Tabelasını zor kurtardı. Bunların yanında biz yüzde 50 aldık. Hayaldi, gerçek oldu. ''