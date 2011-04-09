Arınç gazetecinin Fethullah Gülen sorusuna kızdı: CHP'ye neden sormadınız?

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ABD gezisinde kendisine Fethullah Gülen ile görüşüp görüşmediği soruna, “CHP heyeti geldi, merak edip onlara da böyle bir soru sordunuz mu” cevabını verdi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Washington'daki temaslarının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



ABD'nin siyasi, dünyayı ilgilendiren konular, ticaret ve Türkiye ile işbirliği açısından önemli bir ülke olduğunu ifade eden Arınç, özellikle ABD'de 300 bin civarında olduğu belirtilen Türk toplumunun birbiriyle daha iyi dayanışma içinde olması ve daha etkili hale gelmesi açısından da yapılacak çok önemli işler olduğunu düşündüklerini söyledi.



Arınç, bir soru üzerine, resmi temaslar için Washington'da bulunmadıklarını söyledi.



"ABD ziyareti çerçevesinde Fethullah Gülen Hoca ile görüşme imkanınız oldu mu?" sorusunu Arınç, "Hayır, böyle bir temas düşünmedik de olmadı da, niçin sordunuz?" diye yanıtladı.



Gazetecinin "seçim döneminin yaklaşması ve Gülen hakkında bugünlerde tartışmaların bulunması nedeniyle soruyu meşru gördüğünü" belirtmesi üzerine Arınç, "CHP heyeti geldiğinde de ona da böyle bir soru sordunuz mu? Daha önce CHP heyeti geldi, merak edip onlara da böyle bir soru sordunuz mu? Washington'a yakın Pennsylvania, acaba ziyaret düşünüyor musunuz diye. Bana soruyorsunuz, bu merak edilecek bir konuysa, Türkiye'den gelen diğer siyasetçilere niye sormadınız diye aklıma geliyor" diye konuştu.



Arınç, gazetecinin "sorunun mahsuru olup olmadığı" yönündeki sorusu üzerine, şunları söyledi:



"Ben size bugün ne yaptığınızı, hangi sokaktan geçtiğinizi veya kiminle görüşüp, çayını içtiğinizi soruyor muyum, sormuyorum. Böyle bir ihtiyaç duymuyorum. Yani temaslarımız size söyledim, bunun dışında bana ayrıca filan kişiyi ziyaret ettiniz mi diye sorarsanız, çok garipsediğimi ifade etmeliyim. Açıklıkla söylüyorum ki programım dışında herhangi bir temas söz konusu değil ama bunu bana niçin sorduğunuzu da az-çok anlayabiliyorum."



Bakan Arınç, daha sonra "Time Square'i niye sormadınız?" diyerek espri yaptı.





