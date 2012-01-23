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Dünya

Arınç Fransa'yı uyardı STRASBOURG (A.A)

23 Ocak 2012 18:04

-Arınç Fransa'yı uyardı STRASBOURG (A.A) - 23.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Fransa senatosunun kısa süre içinde ele almaya başlayacağı Ermeni teklifinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarına aykırı bulunacağını düşündüğünü belirterek, Fransa'yı bir kez daha uyardı. "Eiffel'in etrafında bin kişi, on bin kişi ya da yüz bin kişi toplansak ve 'soykırım yoktur' desek, Fransa yargısı buna ne yapacaktır? On bin, yüz bin kişiyi mahkum edebilecek midir, hapse atabilecek midir? Kanaatim 'hayır'dır."  Avrupa Konseyi'nde basın toplantısı düzenleyen Arınç, bir gazetecinin sorusu üzerine "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideriz. Suçlanan herkes AİHM'e gidebilir" dedi.  Arınç, mahkemenin içtihatlarına bakınca, bu yasa aleyhinde karar vereceğini düşündüğünü de vurguladı.

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