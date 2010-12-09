-ARINÇ FAKÜLTE YÖNETİMİNİ SUÇLADI TBMM (A.A) - 09.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya yönelik öğrenci protestosunu anlayışla karşılamanın mümkün olmadığını belirterek, eylemi ''saldırı'' olarak tanımladı. Arınç, ''Fakülte yönetiminin buna bigane kalması bağışlanacak bir davranış değil'' dedi. Arınç, Kuzu'ya makamında ''geçmiş olsun'' ziyaretinde bulundu. Hem CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum hem de Kuzu'ya yönelik tepkileri ''anlayışla karşılamanın mümkün olmadığını'' ifade eden Arınç, şöyle devam etti: ''Çok büyük bir disiplinsizlik... Ve anayasa profesörü etiketi taşıyan, bilim adamı vasfını taşıyan ve aynı zamanda siyasetçi olan; düşüncelerini, fikirlerini bugüne kadar her platformda cesaretle savunmuş olan insanlara karşı böylesine bağnaz ve katı bir tutum takınılması ve sonunda işin fiili saldırıya dönüşmesi fevkalade çirkin, fevkalade ayıp ve tamamen bir saldırıdır. Sayın Kuzu'ya büyük geçmiş olsun diyorum. Fakülte yönetiminin başta dekan ve rektör olmak üzere buna bigane kalması, yerlerinden bile kıpırdamaması, meydana gelebilecek olaylara karşı tedbir almaması bağışlanacak bir davranış değil.''