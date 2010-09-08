-ARINÇ: EVET ÇIKARSA DARBE YAPMAYI KİMSE DÜŞÜNEMEYECEK MANİSA (A.A) - 08.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, anayasa değişikliği paketinin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye'de artık hiç kimsenin darbe, müdahale yapmayı aklından geçiremeyeceğini söyledi. Arınç, Manisa İnsan Hakları ve Demokrasi Platformu'nun Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, TBMM'nin yaptığı anayasa değişikliğinin milletin önüne geldiğini, seçmenlerin artık Pazar günü tercihlerini yapacağını ifade etti. Anayasa değişikliğinin zorluğunu ve sürecini anlatan Arınç, Anayasanın bundan önce 16 kez yapılan değişiklikle 70'den fazla maddesinin değiştiğini, birilerinin anayasa değişikliği olursa 'ülkenin bölüneceği, karanlığa gideceği, rejimin değişeceği' korkusuna kapıldığını söyledi. Bülent Arınç, ''Anayasa Allah işi değil kul yapısı. Anayasa da nasıl değişeceğini öngörmüş. İlk 3 maddesi değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez. Geri kaldı 171 madde. 'Hepsi değişebilir' diyor Anayasanın kendisi'' dedi. Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Evet çıkarsa Türkiye'de kimse darbe yapmayı, müdahale yapmayı aklından geçiremeyecek. Bizi dövecekse millet dövsün, başkasına yanağımızı uzatmayız. Kafamıza balyozla vurup kafese tıkmak için neler planladıklarını gazetelerde, diziler halinde televizyonlarda izliyorsunuz. Siz bizi bir defa iktidara getirdiniz, topla tüfekle bizi yıkamıyorlar, bundan sonra da yıkamayacaklar. Darbeler, cuntaların dönemi Türkiye'de artık kapandı. Biz ancak milletin 'git' demesiyle gideriz.'' -''KİMSE 'HABERİMİZ YOKTU' DİYEMEZ''- Kimsenin 'kendi anayasalarını yaptılar, bize hiç söylemediler, hiç duymadık, haberimiz yoktu, akşam uyuduk sabah bir baktık anayasa değişmiş' diyemeyeceğini, bunu söyleyecek bir deli varsa, deliler için Manisa'da akıl hastanesi olduğunu kaydeden Arınç, 2001'de 3'lü koalisyon hükümeti varken, Anayasa'nın 34 maddesinde değişiklik yapıldığını, kimsenin o zaman 'Memleket bölünüyor, elden gidiyor' demediğini söyledi. -''DEĞİŞİKLİĞİ ANAYASA MAHKEMESİ İSTEDİ''- TBMM Başkanlığı döneminde, Anayasa Mahkemesi Başkanının Mustafa Bumin'in olduğunu, mahkemenin ihtiyaçlarını kendisine sunduğunu, kendisinin de 'Hükümete de gidin dediğini, hükümete de gidildiğini, anlatan Arınç, şöyle dedi: ''Bugün yaptığımız değişikliklerin bir kısmı Mustafa Bumin'in getirdiği dosyanın içerisinde var. Sonra Tülay Tuğcu, sonra Haşim Kılıç, hepsi 'Anayasa Mahkemesi iş göremez halde. Üye sayısını artırın, meclisin de üye seçmesini temin edin' diye bizzat talepte bulundular. Anayasa Mahkemesi, taleplerine aykırı bir karar verir mi?'' Ülkede 60 hükümetin göreve geldiğini ve kısa süreler görev yaptığını, AK Parti'nin ise 8 yıldan bu yana başarıyla görev yaptığını belirterek, şöyle dedi: ''Yurt dışından gelen gazeteciler 10 tane soru soruyorlar, sonra da 'Türkiye'de bundan sonra darbe olur mu?' diyorlardı. Biz onlara kesinlikle Türkiye'de darbeler dönemi kapandı, artık kimse milletin iradesine karşı gelemez diyorduk, adam seviniyordu. Kapıdan çıkarken yine diyordu ki 'Emin misiniz?' Her 5 yılda bir muhtıra her 10 yılda bir ihtilal yaşamış Türkiye'de dış itibarınız bu noktadaysa demokrasi adına üzülmek gerekir. 87 yılda 60 hükümet gelmiş. Son 8 yılı çıkarın geri kalan yılları hükümetlere bölün. Bir hükümetin ömrü 1 yıldan fazla değil. Darbeler cuntaların dönemi Türkiye'de artık kapandı. Biz ancak milletin 'git' demesiyle gideriz. Kazık çakacak halimiz yok. İş yapamaz, vaatlerimizi tutamazsak millet bize niye oy versin.'' -'KORKUTUYORLAR VE YALAN SÖYLÜYORLAR''- Arınç, referandumda 'hayır' oyunun çıkması için, ''referandumun kabul edilmesi halinde Doğu'da Kürdistan'ın kurulacağından, Ayasofya'ya Haç'ın dikileceğine, emeklilik pirim gün sayısının artırılacağına'' kadar yalanların iftiraların atıldığına dikkati çekerek, "Hayır çıkması halinde istikrarın zedelenebileceği endişesi, yabancı sermayeyi ürkütebilir mi bilmiyorum. Ama 'evet' oyları fazla çıkar ve anayasa değişikliği olursa inşallah olacak Türkiye'de istikrar devam ediyor, Türkiye'de kimse darbe yapmayı müdahale yapmayı aklından geçiremeyecek'' dedi.