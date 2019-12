-Arınç: Eşkıyanın beli kırıldı BURSA (A.A) - 07.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin en kısa zamanda güvenlik, huzur ve emniyet içinde olacağını belirterek, ''Eşkıyanın beli kırılmıştır. Terörle mücadelede hükümetimiz bütün tedbirleri almış, askeriyle polisiyle bütün güvenlik güçleriyle onlara gereken dersi vermek ve ülkemize huzuru bir an evvel getirmek için gözünü budaktan ayırmamaktadır'' dedi. Arınç, AK Parti Bursa İl Teşkilatı tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de yüzde 35 ile iktidara geldiğini, oy oranının 2007'de yüzde 47'yi, 2011'de ise yüzde 50'yi bulduğunu hatırlattı. Bunun büyük bir başarı olduğunu ifade eden Arınç, ''Allah gururdan saklasın ama, her seçimde oyunu daha da çok artırarak tek başına gelmiş bir partiyiz biz. Sevinmeye hakkımız yok mu? Bunu tekrar etmeye hakkımız yok mu? Son 50 yıllık 60 yıllık siyasi hayatımızda hangi parti bu başarıyı sağlamış?'' diye konuştu. Arınç, Van'daki depreme de değinerek, Türkiye'nin 1999'da da büyük bir deprem geçirdiğini, sonrasında Elazığ, Simav'da bu afetin yaşandığını belirtti. Türkiye'nin büyük bir kısmıyla deprem kuşağında ve fay hatlarında bulunduğunu kaydeden Arınç, ''O yüzden çok büyük depremler çok büyük acılara yol açtı. Onlara rahmet, kalanlara sağlık ve afiyetler diliyoruz. Ama acımız geçmişten bu yana hep tazedir, sıcaktır'' dedi. -''Eşkıyanın beli kırılmıştır''- Arınç, şehitleri de unutmadıklarını dile getirirken, şöyle konuştu: ''Şehitlerimiz, 24-25 gencecik askerimizi unutmadık. Onun öncesi de var. 30 yıldır bu yana maalesef her yanımız şehitlerimize, onların hatırasına sahip çıkmakla geçti. Evet, onları da bir bayram gününde yetimleriyle dullarıyla annesiz babasız kalmış çocuklarıyla aileleriyle tekrar hatırlıyoruz. Ölen kardeşlerimize, şehitlerimize Allah rahmet etsin. Gazilerimize Allah sağlık ve afiyet versin. Eşlerine çocuklarına ve milletimize cenabı hak sabırlar versin. Bir bayram gününde onları hatırlamamak mümkün değil. Onları ziyaret edelim, hatırlarını soralım, ihtiyaçlarını giderelim ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu gösterelim. Acıları acımızdır, sevgileri sevgimizdir. İnşallah Türkiye en kısa zamanda güvenlik huzur ve emniyet içinde olacaktır. Eşkıyanın beli kırılmıştır. Terörle mücadelede hükümetimiz bütün tedbirleri almış, askeriyle polisiyle bütün güvenlik güçleriyle onlara gereken dersi vermek ve ülkemize huzuru bir an evvel getirmek için gözünü budaktan ayırmamaktadır. Komutanlar askerlerinin başında rütbeliler polislerin başında, özel harekatçılarla yerine göre korucularla bir mücadele, istihbaratıyla bütün imkanlarıyla terörle mücadele etmektedir. Böyle bir bayram gününde bu mücadeleyi yürüten bütün kahramanlarımıza buradan selamlar gönderiyoruz.'' AK Parti'nin Türkiye'de ve Bursa'da daha büyük seçim zaferleri kazanmak için çalışmaya devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Kucaklarımızı daha çok açacağız, yüzde 50'leri 54'leri aşacağız inşallah. Önümüzde belediye seçimleri var, arkasından ömrümüz olursa yine büyük bir genel seçim var. Niye AK Parti Bursa'da yüzde 60'lar almasın? Niye AK Parti Bursa'da 18 milletvekilinin en az 15'ini çıkarmasın. Niye AK Parti Bursa'da Nilüfer de dahil bütün belediyeleri kazanmasın. Bunu yapacağız.'' -Esnafla bayramlaştı Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin (BESOB) bayramlaşma törenine de katılan Arınç, bayramlarda dostları hatırlamanın önemine değindi. Böyle günlerde mağdurlara el uzatmak gerektiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı, ''Gezeceğiz, göreceğiz, el öpeceğiz. Büyüklerimizin hayır dualarını isteyeceğiz. Elimizdeki hediyeleri götüreceğiz. Bu bizim geleneklerimizde var. Bunlar insanları birbirine yaklaştırır. Sevgisini arttırır.'' diye konuştu. Arınç, dertlerin paylaşıldıkça küçüldüğünü, sevginin ise paylaştıkça büyüyerek arttığına dikkat çekerek, ''Bayramlar sevinçli günlerdir. Allah bu sevinci bütün milletimize yaşatsın'' dedi. ''Memleketimizde esnaf ve sanatkarların çok önemli bir yeri var ve onlar adeta memleketimizin bir omurgası'' diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu inançlı dürüst, temiz, çalışkan kendi eleğinin ekmeğini yiyen, kendi alın teriyle hayatını sürdürmeye çalışan, gerçekten ülkemizde bütün güzelliklerin sahibi, kötülüklere, şerre, teröre karşı en büyük güvencemiz olan esnaf ve sanatkarlar, hakikaten bizim yüz akımızdır. Esnaf dendiği zaman aklımızı Ahi Evran geleneği geliyor. Yani onun içinde inanç var, ahlak var, alın teri var, helal lokma var. Eskilerden birine demişler ki 'İsmi Azam nedir?' Eskiler bir İsmi Azam duası diye bir şeyden bahsederler. O zat cevaplamış. İsmi Azam demek helal lokmadır. Karşısındaki küçümsemiş. 'Ne var' demiş yani. 'Sadece helal lokmadan mı ibaret?' O da 'Ye de görürsün' diye cevap vermiş. Helal lokma yani alın teri, göz nuru, çalışmak çabalamak sabır göstermek ve evine ekmek götürürken, ailesine çocuğuna nafaka götürmeye çalışırken, büyük bir sabır ve özveriyle gayret etmek esnaf ve sanatkarın en başta gelen meziyetlerinden.'' Başbakan Yardımcısı Arınç, bütün mevzuatların esnaf ve sanatkarı desteklemeyi gerektirdiğine değinerek, ''Anayasamızın bir maddesinde de bu yer almış. Bunlar yazar ama gereği yapılmaz. Bu yanlış bir şey. O yüzden hükümetimizde bunu yapmaya çalıştık. Az yaptık, çok yaptık ama yapmaya çalıştık. Şu 9-10 yıl içinde her kademede yaptıklarımıza bakarsak, bundan dolayı memnunuz. Esnafımızı her zaman hatırlayarak, onun yaşam standardını, onun kazancını arttırmak, hatta o kazancı arttırırken elinden ekmeğini almaya çalışanlara da karşı durmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz''şeklinde konuştu. ''Dünya gelişiyor. Bursa'da yaşadığınız için biliyorsunuz. Büyükşehirlerde, büyük caddelerde, ana arterlerde AVM adı altında insanların tüketim tarzını değiştiren, farklı alışverişlere yönelten ve bu sebeple de küçük esnafımızın adeta yok olmasına yol açan gelişmelerden hepimizin haberi var'' var diyen Arınç, sözlerini şöyle devam etti: ''Bir taraftan dünyaya ayak uydurmak durumundayız. Bir taraftan da esnafımızı korumak zorundayız. Bu dengeyi tutturduğumuz zaman başarılı olacağız. Emin olun geçmişte olmayan pek çok şeyi bu dönemde yapabildik. Sıkıntılarını üzerlerinden atsın diye esnaf ve sanatkarlarımıza değişik imkanlar sunduk. Ayrıca Türk parası bu dönemde daha kıymetli, milli gelirimiz daha da arttı. Bunlar birbirini tetikleyen hususlar. Efendim, yaptıklarınız az derseniz, daha çok yapacağız. Yaptıklarınız iyidir, güzeldir derseniz ona da devam edeceğiz. Şu konuda manimiz var onu da yapın derseniz, başımızın gözümüzün üstüne onu da yapacağız. Biz esnafımızı ve sanatkarımızı seviyoruz. Ondan güç alıyoruz.'' Arınç, ''Kim ki bu ülkede esnaf ve sanatkarın duasını alır, onun işi iyi gider. Onun işi iyi gider, onun yüzü gülerse, hiç başka bir şey düşünmesin onun yolu açık demektir. Ama esnafından beddua alan, sanatkarına gözyaşı döktüren ne hükümet ayakta kalabilir, ne bakan felah bulabilir, ne siyasetçi rahat olabilir. Biz rahat edeceksek, yüzümüz gülecekse, esnaf ve sanatkarın duasını almamız lazım. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bizim rüşvete ihtiyacımız yok. Ben bunu yaşadım. Hayatımda gördüm ve biliyorum ki, bu milletin tertemiz esnaf kesiminin kim duasını desteğini alır, kim onunla kucaklaşırsa, ömrü boyunca felah içinde olur, rahat içinde olur. Aksi olursa geçmişteki bir çok siyasetçinin akıbeti gibi bugün yerlerinde yeller eser. Biz başarılı olduysak, biliriz ki bunda esnafın rolü büyüktür. Ama bundan sonra böyle gitmeyebilir denilirse, inşallah böyle bir durum olmaz. Öyle bir şey olursa da kabahati kendimizde buluruz. Esnafa kızacak halimiz yok. Onlar bizim başımızın gözümüzün üstünde. Onlar için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz'' dedi. Türkiye'nin dış politika ve ekonomide çok iyi bir noktada olduğunu da belirten Arınç, ''Birilerinin sırtına basarak yükseklere çıkmak, birini yok ederek, öbürünü var etmek gibi bir düşünceye sahip değiliz. Öyle olsaydık; Türkiye ikincisi olan Bursa'nın ayağına basardık ki, bunu asla kabul edemeyiz'' diye konuştu.