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Politika

Arınç Endonezya'ya gitti İSTANBUL (A.A)

07 Aralık 2011 01:20

-Arınç Endonezya'ya gitti İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bali Demokrasi Forumu''na katılmak üzere Endonezya'ya gitti. Arınç, Endonezya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonunda bir gazetecinin, şike cezalarında indirim öngören ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen yasayla ilgili muhalefet partilerinin ve AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin açıklamalarını hatırlatması üzerine, şunları söyledi: ''Ben biraz sonra Endonezya'ya hareket ediyorum. Bildiğiniz gibi orada 4. Demokrasi Kongresi var. Hükümetimiz adına sayın Başbakanımızı temsilen bu konferansa ben katılacağım. Orada bir konuşma yapacağım. Çok uzun bir yolculuğa gidiyorum. Söylediğiniz konuyla ilgili olarak bugün yapılan açıklamaları duydum. Bu konuda ne yapılıyorsa döndüğümüzde görüşürüz.'' Aynı gazetecinin, ''Sizin de bir değerlendirmeniz oldu'' şeklindeki ifadesi üzerine de Arınç, ''Ben çok değerlendirdim. Dönüşte ayrıca değerlendiririz'' dedi.  Başbakan Yardımcısı Arınç, daha sonra uçakla Endonezya'ya hareket etti.

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