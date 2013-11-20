Arınç: En kötü barış en masum savaştan iyidir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, “Savaşın, kargaşanın olduğu bir ülkeye sermaye gelmez. Sermaye güvenilir ve istikrarlı ortam ister. Küresel rekabet için tüm düşmanlıkların bitirilmesi için çalışmak zorundayız. En kötü barış en masum savaştan iyidir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından "Sürdürülebilir Küresel Rekabette Ortadoğu ve Kuzey Afrika" başlığıyla düzenlenen 4. Boğaziçi Zirvesi'ne katıldı.

Four Seasons Hotel Bosphorus'da düzenlenen açılış yemeğinde konuşan Bülent Arınç, Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ekonomik cazibe merkezinin giderek Doğu’ya kaydığını belirterek “Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Orta Asya coğrafyası medeniyetin ve ticaretin kesiştiği önemli bir beşiktir. Bu bölge tarihte nice bilim insanları çıkarmış, dünya ticaretine yön vermiş, kültürel zenginliklerin kaynağı olmuştur. Maalesef zamanla bu özelliğini Batı olarak tanımladığımız Avrupa ve ABD’ye kaptırmıştır. Asya-Pasifik bölgesinin dünya ticaretinin yeni merkezi olacağına dair haklı öngörülerle birlikte ekonomide yeni fay hatlarının oluşacağı bir dönemi yaşamaktayız" dedi.

Ortadoğu'daki istikrarsızlık

Türkiye’nin krizde batıyla olan ekonomik ilişkilerininin durgunluğunu Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarıyla ikame ettiğini söyleyerek “Kriz döneminde alternatif üreterek yönünü açık ve kazançlı pazarlara çevirme stratejisi küresel krizin Türkiye’yi teğet geçmesini sağladı. Bugün Avrupa ve ABD toparlanırken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle ekonomik zorlukları yaşamaktadır. Bu durumu aşmak için dış politikada her türlü çabayı sarf ediyoruz. Türkiye olarak yakın coğrafyamızda cereyan eden olaylara insan unsurunu ön plana çıkararak ve istikrarın bir an önce gelmesi paralelinde bakıyoruz" diye konuştu.

'En kötü barış en masum savaştan iyidir'

Arınç sözlerine şöyle devam etti: “Savaşın, kargaşanın olduğu bir ülkeye sermaye gelmez. Sermaye güvenilir ve istikrarlı ortam ister. Küresel rekabet için tüm düşmanlıkların bitirilmesi için çalışmak zorundayız. En kötü barış en masum savaştan iyidir."

'Marmaray, İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak'

Ticaretin Asya’ya doğru kaymasını bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Arınç “Bölgemizin yeniden bir merkez olması ve payının artması için çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız" şeklinde konuştu. Marmaray’ın tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlanmasına katkı sağlayacağını ifade eden Arınç "Marmaray’ın sağlayacağı ivme, Kars, Bakü demiryolu ve hızlı tren hatlarının devreye girmesiyle pekiştirilecektir. Böylece tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasında katkı sağlanacaktır" dedi.