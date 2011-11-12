-Arınç: En fazla sağlık hizmetiyle takdir topluyoruz MANİSA (A.A) - 12.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hükümetin 9 yılda en fazla sağlık hizmetleriyle takdir topladığını söyledi. Arınç, Manisa programı kapsamında geldiği Akhisar ilçesinde Vali Halil İbrahim Daşöz, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve il protokolü tarafından karşılandı. Akhisar'da, Kurban Bayramı'nda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşı İlaldı Saygı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Arınç, daha sonra Soma ilçesinde Özel Vefa Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Arınç, burada yaptığı konuşmada, soğuk hava nedeniyle, açılış töreninin uzatılması halinde hastanenin ilk müşterilerinin kendileri olacağını söyledi. Soma halkının törene katılmasını bir vefa örneği olduğunu, Soma'nın, Somalili öğrencileri okutarak da vefasını gösterdiğini belirten Arınç, ''Somali'den dost ve kardeş ülkeden 11 delikanlıyı Özel Birlik Kolejinde eğitim görmek üzere davet ettiniz. 8'inin ismi Muhammed. Peygamberimizin ismini çocuklarına en büyük hediye olarak koyan güzel ülkeden geldiler'' dedi. Kanuni Sultan Süleyman'ın, ''Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi'' sözlerini hatırlatan Arınç, herkesin sağlığı için birçok şeyini feda ettiğini, geçmişte sağlığı için evini, hayvanını, en kıymetli eşyasını hatta üzerindeki giysileri satan aileler gördüklerini dile getirdi. AK Parti'nin 3 dönemdir iktidar olduğunu, bu dönemde pek çok alanda büyük hizmetlerde bulunduğunu, eğitim, ulaştırma, yüksek hızlı tren, havaalanları, bölünmüş yollar, otobanlar, denizaltı geçişleri ve köprüler yapıldığını ama sağlık konusundaki hizmetlerin bunların çok üzerinde takdir gördüğünü vurgulayan Arınç, şöyle devam etti: ''Biz her seçim öncesi yaptığımız anketlerimizde halka şunu sorarız, 'Hükümetin hangi icraatından memnunsunuz ?' 9 yıldır yüzde 68 ile en çok razı oldukları hizmetin sağlık olduğunu söylüyor halkımız. Onun arkasından eğitim, ulaşım geliyor. Biz her sene katrilyonları sağlık hizmeti için aktarıyoruz. Bütçemizdeki açıkları sağlıkta veriyoruz. Yeter ki insanımız geçmişte göremediği tedavi hizmetlerini, müşteri memnuniyetini, hastanelerdeki hijyen koşullarını, doktorlarımızın ameliyatlarını ve tedavilerini daha sıcak hissetsinler, herkes bundan memnun olsun. Varsın biz bütçeye daha çok katkı sağlayalım ama sağlıktan kimsenin şikayeti olmasın.''