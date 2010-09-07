-ARINÇ: EN AZ YÜZDE 60'LA 'EVET' ÇIKACAK ALAŞEHİR (A.A) - 06.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, referandumda yüzde 60 oranında 'evet' oyu beklediğini söyledi. Arınç, Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelerek, vatandaşlarla kahve toplantısı düzenledi. Toplantıda, 12 Eylülde yapılacak halk oylamasına değinen Bakan Arınç, oylamada bir siyasi parti ya da adayın seçilmeyeceğini, vatandaşın yapılan değişiklikleri inceleyerek, doğru ise 'evet', yanlış ise 'hayır' kararını vermesi gerektiğini belirtti. 2007 seçimlerinden önce aynı kahvede yaptığı konuşma sırasında bir vatandaşın kendisine 'Ne yüzle geliyorsunuz' diye laf attığını, ''Doğru Yol kazanacak'' dediğini, kendisinin de cevap verdiğini belirterek, ''Ama Allah beni haklı çıkardı. 2007 seçimlerinde o kardeşimin aklından AK Parti'nin yüzde 47 oy alacağı hiç geçmedi ki. O zaman Doğru Yol Partisi ne alabildi? Peki şimdi var mı bu parti? O arkadaşım ya inandığı için ya da birileri onu kurduğu için geldi, beni küçümsemeye çalıştı. O bana 'Siz yok olacaksınız' dedi, ben ona 'Siz yok olacaksınız' demedim. Allah ona gösterdi, şu anda Doğru Yol Partisi diye bir parti yok'' diye konuştu. Boykotun bir ölçüde 'hayır'la eşdeğer olduğunu, Manisa'daki MHP tabanının kendisini iyi tanıdığını belirten Bakan Arınç, ''Hayatında bir gün ülkücü olmamış, ülkücülere düşman olmuş, şimdi menfaati icabı MHP'nin üstünde kümelenmiş birkaç kişi bizi tanımaz'' diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'a Tunceli'ye gidiyor, 'Genel af çıkaracağım' diyor. Genel af dediğin şey bir suçu, tüm hükümleriyle beraber ortadan kaldırmaktır. Bahçeli'nin canı sıkılmış buna, 'Bu bir gaflettir' diyor. Çünkü o da biliyor ki genel af demek, Öcalan ve arkadaşlarını cezaevinden çıkarmak demek. Genel af dediğiniz zaman, yukarıdan aşağıya kim varsa çıkacak demektir. Doğru, yanlış, onu bir kenara koyuyorum. Ama MHP itiraz ediyor, 'Bir gaflettir' diyor. Gafletse madem niye el ele verdiniz de sandığa 'hayır' diye birlikte gidiyorsunuz. Bırak CHP'yi yalnız kalsın. Senin HSYK'dan, Anayasa Mahkemesinden şikayetin yok muydu? Sen darbelerden şikayet etmedin mi, 12 Eylülde ceza görmedin mi? Darbenin izlerini silen bir anayasa değişikliğine senin 'evet' demen gerekmez mi? Sen nasıl olur da CHP'nin arkasına bir vagon gibi takılırsın, 'Genel af' diyen bir partinin yanında, 'Bu gaflettir' diye konuşursun, ama yine de işbirliğini devam ettirirsin. Anlamak mümkün değil. Allah anlamayı hepimize nasip etsin.'' Artık darbesiz, tam demokrasiye sahip bir Türkiye istediklerini, kimsenin ''Bunlar kötü yaptı, ben darbe yapayım'' fikrini aklına getirmediği, plan yapmadığı bir ülke istediklerini, bunun da çözümünün geçici 15. maddenin değiştirilmesiyle mümkün olduğunu kaydeden Bakan Arınç, ''Bundan sonra darbeyi aklından geçirenleri Manisa'da güzel bir yer var, oraya göndersinler'' dedi. Arınç, referandum anketlerine de dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Bu anketler şöyledir, böyledir sizi hiç etkilemesin. Siz kalbinize vicdanınıza bakın. Bu yaptığımız iş doğruysa millet buna 'evet' diyecektir. Ben ta işin başında söyledim. Allah'ın izniyle en az yüzde 60'la 'evet' çıkacak. Ben böyle inanıyorum. Bunun üstü olur altı olur, orasını bilmem. Ama millet kendisi için yapılan bu değişikliklere 'evet' diyecek kadar akıllıdır, basiretlidir, ferasetlidir.'' Arınç konuşması sırasında tuttuğu mikrofonun rahatsız etmesi üzerine elektrik kaçağı olup olmadığını ses sorumlularına sorarak, ''Kaçak olur da elimden mikrofonu atarsam korkmayın'' dedi. Konuşması sonrası bir vatandaşın AK Parti ilçe teşkilatından şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Arınç, bunun ayrıca konuşulması gerektiğini kaydetti. Vatandaşın sözlerine devam etmesi üzerine Arınç, ''İlçe başkanını döveyim, iftardan sonra pataklayayım, olur mu?'' şeklindeki esprisi gülüşmelere neden oldu.